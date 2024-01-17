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越南政府副总理陈流光会见越南和日本大学生
陈流光表示，文化上的相似和历史渊源是越日关系可持续发展的基础。
陈流光援引统计数据指出，目前越南有5.1万名学生在日本留学，在日本的国际学生人数中排名第二。 他希望该计划能够进一步发展，为学生提供更多在越南和日本参观学习的机会。
陈流光希望学生们努力学习锻炼，成为有知识的好公民，为国家服务，并为培育两国友谊作出贡献。
永旺1%俱乐部财团自1990年起在日本和其他国家举办“小大使互访交流”活动，旨在通过观光了解历史和文化等方式，增进日本和其他国家年轻一代之间的感情和文化了解。截至目前，该活动已举办了43届，吸引了来自18个国家的近2500名高中生参加，在越南举办了4届。
2023年，值此越南与日本建交50周年之际，该活动于2023年11月13日至18日在日本举办，并于2024年1月15日至20日在越南举办，吸引了50名越南学生和50名日本学生参加。（完）
陈流光援引统计数据指出，目前越南有5.1万名学生在日本留学，在日本的国际学生人数中排名第二。 他希望该计划能够进一步发展，为学生提供更多在越南和日本参观学习的机会。
陈流光希望学生们努力学习锻炼，成为有知识的好公民，为国家服务，并为培育两国友谊作出贡献。
永旺1%俱乐部财团自1990年起在日本和其他国家举办“小大使互访交流”活动，旨在通过观光了解历史和文化等方式，增进日本和其他国家年轻一代之间的感情和文化了解。截至目前，该活动已举办了43届，吸引了来自18个国家的近2500名高中生参加，在越南举办了4届。
2023年，值此越南与日本建交50周年之际，该活动于2023年11月13日至18日在日本举办，并于2024年1月15日至20日在越南举办，吸引了50名越南学生和50名日本学生参加。（完）