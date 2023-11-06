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越南政府副总理陈流光会见天合光能集团董事长
自2016年起，天合光能成立了天合光能越南能源发展有限公司，总部位于太原省安平工业园区，投资总额超过5亿美元。天合光能集团计划在太原省安平工业园区实施总投资约4.2亿美元的三期生产投资，该园区也是天合光能集团两家工厂稳定运营的地方。
会上，天合光能集团董事长高纪凡先生高度评价越南可再生能源发展的潜力、政策和成果，特别是在进口越南商品市场对绿色环保产品需求增加的背景下。天合光能集团董事长高纪凡先生感谢越南政府、各部委行业及太原省对天合光能集团在越南投资活动的关注和支持。
越南政府副总理陈流光对天合光能集团在太原省的投资扩张计划表示欢迎，其将天合光能集团在越南的投资总额增加至近9亿美元。陈流光副总理强调，发展可再生能源是包括越南在内的世界各国的共同趋势，迈向到2050年实现净零排放的目标。越南国家正在重点建立和颁布具体机制和政策，以促进包括太阳能在内的可再生能源的发展。
陈流光副总理要求天合光能集团为越南企业参与全球供应链、特别是参与天合光能集团供应链创造条件；同时专注于降低产品成本，提高太阳能存储设备的性能，并提供解决方案来处理存储设备使用寿命结束时的环境污染。
值此之际，陈流光副总理高度赞赏太原省领导始终关心和陪伴包括外国企业在内的各家企业，为其在太原省投资兴业排除困难和障碍，加快包括天合光能集团在太原省投资项目在内的外资项目的实施进度。（完）