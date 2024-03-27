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越南政府副总理会见格拉斯哥净零排放金融联盟领导

27日上午，越南政府副总理陈红河在政府总部会见了格拉斯哥净零排放金融联盟(GFANZ)副主席玛丽·夏皮罗（Mary L.Schapiro）。
陈红河表示，越南当前在制定绿色转型机制和法律、政策进程中遇到部分困难。今后，越南将彻底解决这些困难；同时试点开展海上风电项目、太阳能发电项目，提供储能和电力系统灵活性解决方案等。

陈红河强调，越南已开展了具体的能源转型项目，如对水电站实施增效扩容并与太阳能、风力发电相结合，发展生物质发电，实现碳中和，推进交通绿色转型，减少稻田甲烷排放量，光伏发电量5000兆瓦（MW）等。这些项目目前正需要资金支持。

此外，越南希望在制定和完善相关机制，转让技术，评估海上风电和能源中心的可行性等方面获得技术和专家的支持。陈红河认为，GFANZ 须就有关各方的责任、可再生能源领域资本来源的特殊性制定明确的财务机制，并迅速将其具体化、项目化。

与此同时，GFANZ 也须明确G7 国家和国际合作伙伴在公正能源转型伙伴关系(JETP)中关于金融和技术转让的具体承诺。

玛丽·夏皮罗透露，GFANZ将会把资金投入可再生能源领域的研究、创新和技术转让活动中。

GFANZ希望获得越南各部门、机关对在国际市场上为企业调动资金投入开发智能电网、可再生能源、化石能源转换、利用太阳能和海上风电生产绿色燃料机制的具体要求和建议。（完）

 

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