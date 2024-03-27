越南政府副总理会见格拉斯哥净零排放金融联盟领导

陈红河表示，越南当前在制定绿色转型机制和法律、政策进程中遇到部分困难。今后，越南将彻底解决这些困难；同时试点开展海上风电项目、太阳能发电项目，提供储能和电力系统灵活性解决方案等。



陈红河强调，越南已开展了具体的能源转型项目，如对水电站实施增效扩容并与太阳能、风力发电相结合，发展生物质发电，实现碳中和，推进交通绿色转型，减少稻田甲烷排放量，光伏发电量5000兆瓦（MW）等。这些项目目前正需要资金支持。



此外，越南希望在制定和完善相关机制，转让技术，评估海上风电和能源中心的可行性等方面获得技术和专家的支持。陈红河认为，GFANZ 须就有关各方的责任、可再生能源领域资本来源的特殊性制定明确的财务机制，并迅速将其具体化、项目化。



与此同时，GFANZ 也须明确G7 国家和国际合作伙伴在公正能源转型伙伴关系(JETP)中关于金融和技术转让的具体承诺。



玛丽·夏皮罗透露，GFANZ将会把资金投入可再生能源领域的研究、创新和技术转让活动中。



GFANZ希望获得越南各部门、机关对在国际市场上为企业调动资金投入开发智能电网、可再生能源、化石能源转换、利用太阳能和海上风电生产绿色燃料机制的具体要求和建议。（完）