越南接待游客量保持良好增长势头 旅游收入达271万亿越南盾

越南旅游业正步入国内游客旺季，但国际游客人数仍保持在较好的水平，2024年4月游客人数达到150万人次以上。可喜的是，今年前4个月，国际游客人数比新冠肺炎疫情爆发前增长了3.9%，说明越南旅游市场复苏态势良好。



韩国继续成为越南最大的客源市场，入境游客人数达160万人次（占25.8%）。其次是中国、台湾（中国）、美国和日本等市场。



亚洲地区以77.2%的涨幅领先，中国、韩国、日本等东北亚大市场是主要推动力。此外，东南亚市场（印度尼西亚、菲律宾和马来西亚）等也呈现出良好的增长态势。



得益于 2023 年 8 月 15 日起实施的开放性签证政策，欧洲市场继续强劲增长。大多数市场形势向好，包括英国（上涨35.2%）、法国（上涨41.7%）、德国（上涨36.9%）、意大利（上涨77%、4%）、西班牙（上涨48.5%）和俄罗斯（上涨 74.0%）等主要客源市场。





国家旅游网站https://vietnam.travel和越南国家旅游局的社交网继续宣传热门的目的地、旅游产品和精彩活动。



据similarweb.com 2024年3月的数据， https://vietnam.travel网站访问量排名全球第132676位，超过泰国旅游网站（排名136108位），远高于菲律宾（排名808295位）和马来西亚（排名881886位）。



这一成果反映了越南旅游总局在实施旅游营销和推广活动中的积极成效，为吸引国际游客到越南旅游做出了贡献。



*据河内旅游局统计，4·30和5·1的5天小长假期间（从4月27日至5月1日），河内接待游客73.79万人次，比去年同期增长4%。旅游收入有望达到2.5万亿越盾，比去年同期增长近10%。



其中，河内接待国际游客8.79万人次，比去年同期增长48%；国内游客65万人次，相当于2023年同期的水平。（完）