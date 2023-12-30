越南批准《到2030年证券市场发展战略》

12月29日，越南政府副总理黎明慨签署了关于批准《至2030年越南证券市场发展战略》的第1726号决定。

该战略的总体目标是确保证券市场稳定、安全、健康、高效、可持续、一体化地发展；提高抗风险能力，市场成分结构合理，成为经济体的重要中长期资本动员渠道；保持规模增长，注重提高质量；开发绿色和可持续的金融工具；推动证券行业数字化转型；建立与现代信息技术应用相结合的市场管理和监控体系；加强国际互联互通和一体化，逐步缩小越南证券市场与发达国家的发展差距。

到2025年，股票市值规模达到国内生产总值（GDP）的100%，到2030年达到GDP的120%。到2025年，债券债务余额至少达到GDP的47%（其中企业债券债务余额至少达到GDP的20%）；到2030年至少达到GDP的58%（其中企业债券债务余额至少达到GDP的25%）；2021年至2030年期间，衍生证券市场平均每年增长约20%至30%。

证券市场投资者证券交易账户数量到2025年达到900万个账户，到2030年达到1100万个账户。到2025年将非银行投资者持有的政府债券比例提高到55%，到2030年提高到60%。

提高上市公司治理质量至东南亚平均水平以上，在证券交易所和越南证券登记结算公司应用环境、社会和公司治理标准（ESG 标准）方面的良好实践，坚定遵循国际惯例，实现可持续发展。

在2025年内完成证券交易所上市证券分类。力争到2025年按照国际组织证券市场分类标准将越南证券市场从前沿市场升级为新兴市场。积极融入世界金融和证券市场，满足金融安全要求，提高竞争力、风险管理能力，同时应用国际标准和惯例，目标是到2025年达到东盟领先4国集团的发展水平等。（完）