越南成为澳大利亚游客的理想目的地

近年来，越南成为备受澳大利亚媒体和游客广泛关注的热门旅游目的地。澳大利亚《悉尼先驱晨报》（The Sydney Morning Herald）预测，2024年越南将继续成为澳大利亚人向往的旅游目的地，也是 “再生旅游”趋势的理想目的地。



越通社驻澳大利亚记者报道，为了及时把握新发展机遇，6月18日，越南国家旅游局局长阮重庆率领越南代表团赴澳大利亚墨尔本市出席越南—澳大利亚旅游会议及相关活动。

越南驻澳大利亚大使馆公使衔参赞严春和在会上表示，多年来，越澳关系呈现出强劲发展态势，特别是2024年3月越澳关系升级为全面战略伙伴关系。两国领导人发表的联合声明中已提及旅游合作，欢迎并寻找机会助推双方旅游合作关系发展。



2024年前5月，越南接待澳大利亚游客量达21.3万人次，同比增长35%，使澳大利亚成为越南第七大客源市场。阮重庆表示相信，在两国高级领导的关注下和越南国家旅游局、澳大利亚旅游局等有关机关和地方政府开展的积极双边旅游促进活动，两国之间的旅游合作将呈现积极发展势头，今后将达到新的里程碑。



澳大利亚参议员西科恩（Raff Ciccone）表示，当前，越南是澳大利亚旅游经济市场多元化进程中的关键市场。西科恩透露，为了帮助澳大利亚旅游部门更加了解越南市场并且为越南游客提供更好的服务，澳大利亚贸易发展局（Austrade）和澳大利亚旅游出口委员会（ATEC）预计于下个月联合举行题为“越南主办”（Vietnam Host）的活动，将越南加入澳大利亚重要旅游市场之列。



亚联(Asialink)公司首席执行官马廷·莱茨(Martine Letts)指出，该公司将越南置于首要优先地位。该公司密切关注越南经济发展情况并对越南的未来持有乐观态度。她表示，越南目前是必要的市场、富有价值的旅游合作伙伴，也是区域内增长最快的经济体。澳大利亚和越南可以确保两国旅游业繁荣发展的未来，促进经济与文化合作关系走深走实等。



会议期间还举行越澳旅游企业见面会，“支持越南游客赴澳旅游”和“支持澳大利亚游客赴越旅游”研讨会等。



许多代表评价，越南旅游潜力巨大，旅游业呈现爆发式增长。越南一向是备受澳大利亚游客青睐的市场，特别是河内、下龙湾、顺化市、会安古镇等著名旅游景点。（完）