越南开辟海上风电发展空间

海上风电被期待成为越南新的增长动力，助力形成现代海洋产业，并实现将越南建设成为海洋强国的目标。

产业链发展的动力

越共第十二届中央委员会2018年10月22日签发关于《至2030年越南海洋经济可持续发展战略和2045年愿景》的第36-NQ/TW号决议确定了基于科技、创新和绿色增长的海洋经济可持续发展方向，优先发展现代、高附加值、环境友好型的海洋经济产业。在该方向中，海上风电被评估为颇具发展潜力的领域。

凭借超过3260公里的海岸线以及多地区稳定的风速，特别是南部沿海和九龙江三角洲地区，国际研究估计越南海上风电技术潜力约达600吉瓦。除了有利的资源条件外，越南在造船、钢结构、机械制造、海洋工程和海上油气服务等领域也具备基础，为更深层次参与海上风电价值链创造了条件。 维斯塔斯公司亚太区总裁普尔文·帕特尔（Purvin Patel）表示，凭借产业基础、地理位置和技术人力资源，越南在发展海上风电供应链方面具备诸多优势。他认为，国际集团关注的是稳定的政策和长期的项目清单，以便放心地在越南投资、转让技术和开发供应链。

完善体制，为新产业铺路

越南工贸部副部长阮黄龙表示，工贸部正配合各相关部委完善海上风电发展的法律框架和机制，同时推动机械设备部件、风塔、海底电缆及技术服务等领域的本地化。目标不仅是发展清洁电力，更是形成国内供应链，升级港口基础设施，并创造更多高技能就业岗位。

越南《第八号电力规划》的调整以及《电力法》实施细则的颁布，正在为市场提供重要的法律基础。然而，企业仍然特别关注政策的稳定性和可预见性，尤其是在投资者选择、海域划拨、电力买卖和输电网络投资等方面的机制。

越南石油协会主席阮国十表示，需要尽早将第36号决议关于海上风电领域的主张具体化，以解除投资准备中的障碍。当体制、基础设施和组织实施等方面的壁垒得到解决后，海上风电将为机械、造船、物流等行业的发展注入动力，提升技术能力，并为越南海洋工业开辟新的发展空间。（完）