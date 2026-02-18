越南建议UNESCO给予发展中国家优惠待遇

据越通社驻巴黎记者报道，联合国教科文组织（UNESCO）《保护和促进文化表现形式多样性公约》（简称《2005年公约》）政府间委员会第19次会议于2月17日在法国巴黎教科文组织总部开幕。数百名代表出席会议，其中包括各国部长、大使、公约成员国代表以及教科文组织秘书处领导。

越南作为该公约政府间委员会24个成员之一参加了会议。越南常驻联合国教科文组织代表团团长阮氏云英大使在会上发表讲话时，高度评价《2005年公约》通过加强对话、增强社会凝聚力和促进创意产业发展，为世界和平与可持续发展所作出的作用与贡献。阮氏云英建议，未来一段时期应着重提升能力建设、分享经验、加强国际合作，并落实已通过的关于公约第16条“给予发展中国家的优惠待遇”的相关建议。

阮氏云英同时强调了越南为履行该公约所付出的努力，特别是越共中央政治局于2026年1月颁布了关于越南文化发展的第80-NQ/TW号决议。阮氏云英还强调，越南正在实施《至2030年文化产业发展战略及2045年愿景》。阮氏云英强调，越南将继续与国际社会紧密合作，有效落实《2005年公约》。

本次会议预计持续至2月20日，议程涉及多项重要内容，其中包括审议关于落实公约第16条“给予发展中国家优惠待遇”建议的报告；批准国际文化多样性基金2026-2027阶段的预算预案，并批准该基金资助的项目申请。

截至目前，《2005年公约》共有161个缔约方。为提高履约效率并推动公约目标实现，教科文组织成立了“创意城市网络”，目前已有来自100多个国家和地区的408个城市加入，其中包括越南的河内、胡志明市、会安和大叻四个城市。（完）