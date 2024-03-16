越南将首次出席世界能源大会

主题为 “为人类和星球重新设计能源”的2024年第26届世界能源大会将于2024年4月22日至25日在荷兰举行。这也是WEC和荷兰政府首次邀请越南出席世界能源大会，共同探讨未来能源发展问题。



WEC成立于1923年，是联合国认可的代表所有形式能源的全球能源机构，是能源领域多个关键组织的战略合作伙伴。越南已成为WEC正式成员。WEC在越南的代表处是促进越南与能源相关组织可持续合作的桥梁，最终目标是向越南提供可持续、经济、安全、负责任和国际化的能源。



WEC越南主席Titathy Nguyen女士表示，从当前形势和越南承诺到2050年实现净零排放目标来看，需要高度决心和努力；调动一切资源投入各领域发展和社会保障。



参加2024年第26届世界能源大会，越南企业将有机会了解能源领域的最新趋势和全球金融资源，并从中开发使用更清洁、更高效能源的解决方案和产品。这不仅创造了新的商机，也有利于企业促进国际竞争、促进可持续发展。



值此之际，WEC在越南代表处启动了一系列“长期绿色——抵消碳足迹”项目，包括碳信用宣传、碳交易平台、全球碳信用社区等项目；加入10亿棵树运动，扭转全球气候危机；本土能源解决方案 ——当绿色能源遇到碳抵消等。（完）