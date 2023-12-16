越南实施气候友好冷却解决方案

在阿联酋迪拜召开的《联合国气候变化框架公约》第28次缔约方大会（COP28）框架内，越南是率先参与“全球降温承诺”的63个国家之一。

承诺中提出的目标是到2050年将与制冷相关的排放量在2022年的基础上至少减少68%，为将全球升温限制在1.5度内做出贡献，确保符合2050年全球净零排放的目标。

作为受气候变化影响最大的国家之一，近年来对冷却设备的需求持续增长，越南意识到采取适应气候变化和保护环境行动的重要性。

据越南自然资源与环境部气候变化局的报告，意识到可持续制冷的重要性，可持续制冷要求已被纳入到2050年国家气候变化战略中各项任务和解决方案以及2022年更新的越南国家自主贡献（NDC）当中。

气候变化局已同联合国环境规划署和全球绿色增长研究所签署了合作备忘录，旨在提升落实国家自主贡献的能力。

此外，该局也为加快落实越南城区适应气候变化和可持续冷却两个优先领域中国家自主贡献而制定了相应政策和计划。

同时，制定气候友好型投资计划，加大绿色投资力度，针对城区可持续冷却项目制定适当的财务机制。同时，提升城区在可持续冷却方面的能力、责任心和行动力等。

为了加大越南各城市落实气候友好型的冷却和应对极端高温解决方案的力度，气候变化局同联合国环境规划署和全球绿色增长研究所联合开展了越南城市可持续降温计划。

该计划在芹苴市、广南省三岐市和广平省同海市试点开展，对当地情况做出评价，在此基础上提出城区可持续冷却解决方案并将其纳入当地各项政策中；同时研究可行性并提请将可持续冷却内容纳入国家气候变化战略和国家自主贡献等国家政策框架内。

此外，气候变化局与联合国环境规划署也联合开展国家自主贡献（NDC）行动计划—为适应气候变化，推动低碳发展，符合国家目标和全球目标创造便利条件的合作项目。

联合国环境规划署执行主任英格·安德森（IngerAndersen）认为，各国必须立即采取行动，确保制冷行业向低排放方向发展。实施可持续制冷为阻止全球变暖、改善数亿人的生活并节省大量资金创造机会。

越南参与“全球降温承诺”是开展越南和各国际组织、国内外企业之间关于可持续冷却合作计划和项目的良机。这有助于践行关于减少温室气体排放和保护臭氧层的国际条约和越南法律规定。

“全球降温承诺”中的内容符合越南可持续发展战略、到2050年国家气候变化战略和2022年更新的国家自主贡献中所明确的方向。（完）