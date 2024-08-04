越南宁平省：唤起年轻一代对自然的关注与热爱

近年来，越南宁平省开展了许多体验项目和活动，传播热爱自然的信息，改变社区对环境保护的认识。特别是，菊芳国家公园为学生组织了许多与动物保护相关的自然体验项目，希望借此唤起更多年轻人对自然的热爱与保护。

“与森林一起成长——2024年菊芳夏令营”活动是菊芳国家公园正在开展的系列活动之一，将拉近年轻人与森林的距离。借此，“绿色森林大使”将为激发社区对自然的热爱作出贡献。

据组委会代表透露，“与森林一起成长——2024年菊芳夏令营”活动为期一周，小朋友们将有机会体验夜观萤火虫、溯溪、徒步森林、探索千年古树等活动。与此同时，小朋友们还有机会了解菊芳国家公园的考古学，与当地芒族人交流，了解芒族人饮食、游戏、乐器和文化。另外，还可以目睹穿山甲、海龟及猴子等各种国家保护动物。

特别是，参加夏令营的孩子们将有机会体验在森林中工作的阿姨和叔叔们的许多不同工作，其中包括零距离感受成为动物救护人员、照顾动物、护林员、林业科研人员以及与国内外顶尖生态保护专家交流。

菊芳国家公园环境与服务教育中心环境教育组组长陈光方先生表示，这是菊芳国家公园第三次举行夏令营活动。以“探索菊芳保藏”为主题，今年夏令营将讲解了古老深林的奥秘，让小朋友们了解 菊芳国家公园的植被、野生动物、当地居民文化和考古遗迹等。经过三次举办，该活动得到了学生们和家长们的积极评价。这是孩子们体验多种技能的机会，为唤起更多年轻人对自然的热爱与保护作出贡献。

来自胡志明市的学生陈庆唯表示，这次夏令营对他来说是一次难忘的经历。他希望该活动能够继续举办，为有力地激发儿童乃至社区对自然的热爱与保护意识作出贡献。

凭借生物多样性、美丽的自然景观、林业科学研究成果、救援和保护工作成果等潜力，菊芳国家公园打造了拥有许多活动和产品的旅游生态系统。

今后，菊芳国家公园将继续开展多种适合不同年龄段的自然体验教育项目，向每个人传递对自然的热爱和自然保护意识。（完）