越南西北山区省份——奠边省的芒㖇县是拥有雄伟自然景观和多样、独特民族文化的地区之一，该地方旅游业在不断释放新的发展潜力。

提到芒㖇，人们就想起拥有被命名为“一鸡鸣，三国闻”的界碑的越南-老挝-中国三个国家边境口岸三叉路口。那就是处于芒㖇县辛透乡宽罗珊山顶的阿巴寨界碑。这是越南祖国最西端，是那些热爱探索和体验的人的征服目标。

在探索遥远西部的旅程中，游客可以体验辛透乡阿巴寨通道（边境集市）。每个月的三号、十三号、二十三号，游客可以来这里参观、购物、体验、探索，并与他国人民交流。

目前，越南与中国政府关于口岸及管理规定的协议确认，阿巴寨—龙富通道升级为双边口岸。

芒㖇县是共有10个民族生活在一起的地方，创造了丰富多彩的文化生活。值得一提的是，这是奠边省唯一有哈尼族和西拉族居住的地方。哈尼族是一个具有许多独特文化特征的民族社区，从服装、传统仪式到哈尼族女孩的传统舞蹈等。

目前，芒㖇县完好保护了8个传统民族节日和3个国家非物质文化遗产，其中包括贡族的鸡冠花节（Mền Loóng Phạt Ái），哈尼族村祭仪式（Gạ Ma Thú）和服饰制作艺术的民间知识，以及被列入联合国《人类非物质文化遗产代表作名录》的泰族群舞艺术。

预计2024年，芒㖇县接待游客量可达1.1万多人次，旅游营业收入约达170亿越盾 （折合人民币约为487.8万元）。

为了打造旅游亮点，芒㖇县人民委员会积极配合奠边省边防部队和其他厅（局）、行业建设主权旗台，逐步打造越南、老挝、中国三国交界点界碑旅游链（含阿巴寨口岸、主权旗台、左庙信仰区、服务站）。

芒㖇县制定了《2021-2025年阶段，将旅游发展与保护和弘扬芒㖇县各民族文化价值相结合的计划与提案和2030年愿景》，以及制定《2021-2025年阶段芒㖇县旅游发展计划和2030年愿景》。

芒㖇县将基础设施发展和旅游产品打造确定为关键因素，重点投资、修缮和升级从省到县、乡和村寨的交通系统。

芒㖇县着力打造旅游产品，通过弘扬当地各民族的文化价值，开发芒㖇县自然景观、社区旅游模式和民宿，其中值得一提的是征服边界三叉路口——阿巴寨界碑；各民族的传统节日，其中包括贡族的哈尼族村祭仪式、传统春节，贡族的鸡冠花节、新米节等。

芒㖇县委书记裴明海表示，除了发展旅游基础设施和旅游产品外，该县还着力促进旅游宣传和推广工作，县人民委员会定期与省文化、体育和旅游厅和旅游协会配合制定旅游推广和促进战略。

特别是，芒㖇县注重区域互联互通的旅游发展。特别是，注重西北地区8省旅游合作发展扩大计划；旅游业宣传和推广，旅游产品和人力资源开发。此外，该县还邀请旅游企业进行市场调查研究，吸引更多游客到芒㖇旅游，加强旅游线路、旅游景点推广等。（完）