越南多省市营商环境明显改善

近期，越南部分省市营商环境明显改善。多项行政审批事项，特别是与企业和投资领域相关的行政审批事项办理流程都得到了简化，大大节省了办理时间，从而为投资者创造了信心，为经济社会发展引进资源。

越南政府签发关于批准河内东英工业园区基础设施建设与经营投资主张的决定后不到一个月，2024年4月上旬，河内市人民委员会公布了投资主张决定并向投资方越南建设和进出口股份公司（Vinaconex）颁发投资许可证。

近年来，河内市通过审查和不断简化行政审批事项，特别是与企业和投资领域有关的行政审批事项的办理流程，大大改善了投资环境，缩短了办证时间。河内市人民委员会副主席何明海表示，2023年和2024年前三月，该市印发了76份有关行政审批制度改革、数字化转型的文件，同时，实现了规划投资、自然资源与环境、司法、税务等领域一体化行政审批流程，让群众、组织、企业顺利有效且节省时间地办理行政手续。

海防市出台了授权一站式办理所有投资领域审批事项的特殊机制。该市经济区管理委员会副主任裴玉海表示，投资者只需联系经济区管理委员会就能办理与投资有关的所有行政手续。此外，投资者在获得投资许可证后将立即获得营业执照、税码等。

近年来，太原省营商环境改善发生显著变化，成为越南北部中游和山区吸引外资的亮点。太原工业园区管委会副主任陈国忠表示，该省行政审批事项的一站式办理流程为企业带来快捷和便利。 2023年，该省工业园区管委会收到超过1000份申请，100%的申请得到提前或按时解决；其中，投资许可证颁发时间缩短了7天，投资许可调整时间缩短4天，施工许可证颁发时间为15天，缩短了5天。

奇力新电子（越南）有限责任公司（Chilisin Vietnam）自2015年在VSIP海防工业园投资建设电子元件工厂，并决定追加资本7370万美元来扩大项目规模，将该公司总投资资本增至1.7亿美元以上。奇力新（越南）公司副总经理廖云焕表示，海防市优惠的投资政策、安全的社会环境、大力改善的营商环境是企业投资兴业并扩大生产规模的坚实基础。他还评价，海防市政府非常尊重并愿意分担、支持并及时解决投资者遇到的困难和障碍。

近期，海防市率先在美国、日本、韩国等多个重点市场开展招商引资活动，并取得了显著成效。 在韩国投资促进活动中，韩方投资者和企业签署了承诺资金高达15亿美元的合作协议，其中包括与韩国 LG Innotek 集团签署的谅解备忘录。在仅仅六天内，海防市委常委会就签发了投资许可，仅在一天后，该市就向LG Innotek集团增资10亿美元的项目颁发了许可证。

尽管营商环境发生积极转变，但在项目实施过程中，投资者仍遇到部分困难。在河内多个项目的征地拆迁工作仍然存在问题，导致项目进度被迫推迟。对此，河内市人民委员会领导要求提高工作运作效率，解决出现的困难和问题；各部门、机构和各地定期和不定期开展对话活动，倾听、掌握和及时解决企业的困难。（完）