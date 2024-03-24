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越南多措并举 促进股市升级
日前，政府总理范明政在2024年证券市场发展任务部署会议上要求尽快采取强有力措施促进越南证券市场提档升级，特别是集中解决当前存在的“瓶颈”，决心在2025年内完成这项任务。
关于此事，越南财政部已积极与伦敦证券交易所集团 (LSEG) 旗下品牌富时罗素 (FTSE Russell)和美国指数编制公司明晟（MSCI）等市场排名组织联系，深入了解市场分类标准，就越南管理机关所做出的努力进行信息交换。财政部也直接指导国家证券委员会采取多项措施，解决市场升级审查进程中存在的问题。
从当前实际情况考虑，越南提出到2025年将证券市场从前沿市场升级为次级新兴市场的目标。当前，越南完成了9项标准中的7项，其余2项标准为外国投资者保证金交易和外国投资者持股比例。
关于上述两个“瓶颈”，国家证券委员会代表范氏垂玲女士已同各国际组织商讨保证金交易相关解决方案，同时提请对现行规定进行适当修改补充。
关于外国投资者持股比例，国家证券委员会同财政部、计划与投资部核查各个行业，同时用英文公开发布信息，以便于投资者了解各家企业的持股比例等。
专家指出，越南证券市场若升级为新兴市场就可带来最明显的影响是越南证券市场将会吸引更大规模、更加稳定、更多元化的外资。根据世界银行的计算，若升级为新兴市场，到2030年，越南证券市场将引进外资总额约为250亿美元。（完）