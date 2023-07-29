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越南外交部长裴青山：国家主席武文赏对奥地利、意大利和梵蒂冈进行的访问圆满结束
在世界和地区形势发生快速复杂的变化，此访是越共十三大所提出的独立、自主、多边化、多样化外交政策的明确体现，体现了越南一贯重视发展与奥地利的传统友谊和多方面合作关系，与意大利的战略伙伴关系，与梵蒂冈的关系。
对于武文赏在上述访问取得的具体结果，裴青山表示，武文赏一行进行了50场活动，并取得许多结果。各国向武文赏给予尊重、热情、周到的接待。所在国和国际舆论及媒体机构纷纷报道武文赏在访问框架内的活动，从而反映了越南与各国的良好友谊。
其中，对于奥地利的关系，我们体现了不断培育与发展越奥两国传统友谊和多方面合作关系以及两国高层领导人的高度互信。双方一致同意有效实施两国合作协议，特别是有关创新创意、能源转型和文化的合作协议，为进一步促进两国关系注入新动力。双方就有效落实《越南-欧盟自由贸易协定》达成一致，奥地利将早日批准《越南-欧盟投资保护协定》，促进欧盟尽早为越南水产品解除黄牌警告。越南与奥地利承诺在国际和地区论坛上紧密配合与互相支持，同时加强推介两国形象和风土人情，促进旅游合作和民间交流，增强两个民族互相理解。
对于意大利方面，意大利领导人强调将越南视为该国在东南亚地区的首要重要伙伴，同意在党、国家、政府和国会等渠道加强高层代表团互访。双方发表了关于加强越意两国战略伙伴关系联合声明，出台推动双方在政治、经贸、国防安全、教育培训、科技、文化、旅游和民间交流等领域的合作关系深入务实发展的具体方向和措施。双方一致同意在国际和地区论坛上加强协调配合，携手解决气候变化、能源和粮食安全等全球性问题。特别是，在武文赏访意期间，意大利议会通过了《越欧投资保护协定》，为双方加强在数字经济、高科技、绿色发展和智慧农业等潜在领域合作关系提供便利。
可以说越南国家主席武文赏对奥地利进行正式访问，对意大利进行国事访问和对梵蒂冈进行访问已圆满结束，为推动双边合作关系日益深入、有效、稳定且可持续发展注入重要动力。（完）