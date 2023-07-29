越南外交部长裴青山：国家主席武文赏对奥地利、意大利和梵蒂冈进行的访问圆满结束

越南国家主席武文赏与意大利总统塞尔焦·马塔雷拉举行会谈。图自越通社

越南国家主席武文赏会见教皇方济各。图自越通社

访问梵蒂冈时，双方通过了圣座常驻越南代表和圣座常驻越南代表处的章程，标志着双方关系新发展里程碑。

