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越南外交部长裴青山在AMM-56期间会见各国外长
詹姆斯·马拉佩表示，巴布亚新几内亚欢迎越南企业赴该国投资渔业、农业、石油等领域。在不久的将来，巴布亚新几内亚将派官员和企业代表团赴越南了解和寻找合作商机。
裴青山建议，双方研究建立适当的合作机制，落实渔业合作谅解备忘录，包括建立渔业合作联合技术委员会；推动谈判并签署其他重点领域多项文件，作为推动合作的基础。
会见加拿大外交部长梅拉妮·乔利时，两位外长高度评价越南与加拿大全面伙伴关系多年来取得的积极进展。
裴青山欢迎加拿大政府维护东盟核心作用的印太战略；一致认为，该战略的实施将为加拿大与东盟特别是与越南之间的合作开辟新的机遇，包括确保1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）的实施。
梅拉妮·乔利强调，越南是加拿大在该地区的三大优先合作伙伴之一；一致认为，双方将通过落实《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP），促进两国各层级代表团互访，更有效地挖掘双方经贸潜力；研究扩大绿色能源、清洁能源、海洋合作等领域合作的可能性。
裴青山建议加拿大继续为越南学生提供便利和发放更多奖学金；同时，为在加拿大生活、学习、经商的越南公民提供帮助和支持，稳定他们的生活，为加拿大的发展和越加友谊做出贡献。
会见土耳其外交部长哈坎·菲丹时，两位部长同意促进各级代表团特别是高级别代表团互访；有效落实双边合作机制；更好挖掘合作潜力，加强人文交流。裴青山建议土耳其企业促进对越南的投资，特别是在双方可以互补的领域。
哈坎·菲丹强调，今年2月越南派遣救援队赴土耳其协助地震救援是两国友谊的生动体现。双方认为这是今后加强两国关系的重要前提。
此前，13日晚，裴青山会见了挪威外交大臣安妮肯 ·胡伊特菲尔特（Anniken Huitfeldt），双方高度评价两国友好合作关系；同意加强各级代表团互访，密切配合促进双边贸易投资合作。挪威愿意为越南的能源转型和应对气候变化提供支持等。（完）