越南外交部长裴青山出席日本札幌越南节开幕式

越南外交部长裴青山在对日本进行正式访问期间于8月10日出席在北海道札幌市举行的第三届越南节开幕式。北海道副知事三桥刚（Mitsuhashi Tsuyoshi）、日越友好议员联盟特别顾问武部勤（Takebe Tsutomu）等一同出席。



裴青山在越南文化节开幕式上表示，今年在札幌举行的越南文化节更有意义，这是两国关系自建交50周年的2023年升级为助力于亚洲和世界和平与繁荣的全面战略伙伴关系之后，北海道与越南的首次大型文化交流活动。



经过三届举办，札幌越南节已成为内容丰富多样的文化交流活动，是旅居北海道约1.2万名越南人所期待的“重要精神菜肴”。



裴青山对日越友好议员联盟特别顾问、组委会名誉主任、越南人民的亲密朋友、札幌越南节的创始人、也是连接北海道省和广宁省关系的人——先生表示感谢。



北海道副知事三桥刚表示，北海道热烈欢迎越南外交部长裴青山和越南各地方代表出席此次活动。三桥刚强调，将继续加强与越南各地方的合作，加大接收高素质人员和越南技术研修生的力度。



三桥刚高度评价北海道最大的外国人社群——约1.2万越南人社群对当地经济社会发展作出的贡献；欢迎更多的越南人来北海道工作。



在为期两天的越南节期间，广宁省受越南文化、体育与旅游部委托参展，设置2个展位并派出艺术代表团参加表演，从而介绍和宣传广宁省乃至越南自然、文化形象之美。



*同日，裴青山出席“新时期越日大学院校合作前景”座谈会。



裴青山在座谈会上致辞时强调，人力资源特别是高素质人力资源培训合作起步较早，是两国新一代官方发展援助的三大重点内容之一。



随着越日关系的发展，裴青山建议北海道各所大学院校加强合作，为越南学生赴日留学提供更多奖学金，特别是在经济、能源、生物技术、医学、护理等领域的奖学金；支持广宁省下龙大学等越南各大学的日语教学工作；加强与旅日越南知识分子和科学家的交流、联系，充分利用双方的知识和经验等。（完）