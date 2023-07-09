新闻
越南外交部长裴青山出席应对合成毒品威胁在线会议
越南外交部长裴青山强调，要本着尊重主权、领土完整和不干涉内政的精神，推动国际合作，采取综合措施、全面办法来处理毒品供需问题。裴青山部长同时指出，国际社会应共同努力，支持实施毒品三项基本公约，进一步加强联合国麻醉药品委员会（CND）的作用。
裴青山部长建议国际社会应重视加强对发展中国家在信息共享、提高能力、资源和技术方面的支持，并表示，为了可持续地解决毒品问题，有必要加强措施消除饥饿、减少贫困、改善教育和创造就业机会，特别是为年轻人创造就业机会。裴青山部长还分享了越南和东盟为争取无毒品环境所做的努力；重申支持国际社会在国家、地区和国际层面为打击毒品滥用创造更多动力和调动更多资源的努力。
会议上，与会各国和国际组织的代表对毒品生产、运输和贩运犯罪活动以及毒品活性物质对公共卫生、人类健康和社会安全的负面影响表示深切关注。与会代表发言指出，青年，年轻一代是社会上最容易受到合成毒品影响的群体，需要特别关注他们的健康生活方式。
越南始终高度重视并通过将国家积极措施与国际和区域合作相结合来预防和打击毒品犯罪。越南一直积极与各国禁毒机构和包括联合国麻醉药品委员会（CND）、联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）在内的联合国组织开展合作。（完）
裴青山部长建议国际社会应重视加强对发展中国家在信息共享、提高能力、资源和技术方面的支持，并表示，为了可持续地解决毒品问题，有必要加强措施消除饥饿、减少贫困、改善教育和创造就业机会，特别是为年轻人创造就业机会。裴青山部长还分享了越南和东盟为争取无毒品环境所做的努力；重申支持国际社会在国家、地区和国际层面为打击毒品滥用创造更多动力和调动更多资源的努力。
会议上，与会各国和国际组织的代表对毒品生产、运输和贩运犯罪活动以及毒品活性物质对公共卫生、人类健康和社会安全的负面影响表示深切关注。与会代表发言指出，青年，年轻一代是社会上最容易受到合成毒品影响的群体，需要特别关注他们的健康生活方式。
越南始终高度重视并通过将国家积极措施与国际和区域合作相结合来预防和打击毒品犯罪。越南一直积极与各国禁毒机构和包括联合国麻醉药品委员会（CND）、联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）在内的联合国组织开展合作。（完）