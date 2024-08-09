越南外交部长裴青山会见日本参议院副议长

越通社驻东京记者报道，在对日本进行正式访问期间，越南外交部长裴青山8月9日分别会见了日本参议院副议长长滨博行、日本国际协力机构（JICA）副理事长宫崎桂和北海道省知事铃木直道。

裴青山部长在各场会见中强调，日本是越南在官方发展援助、投资、贸易、劳务等领域的重要合作伙伴之一，两国计划扩大能源转型、绿色转型、数字化转型等新兴领域的合作。裴青山高度评价日本对越南经济社会发展的多方面支持，其中日本ODA资金为越南基础设施建设做出了重要贡献，实施了两国关系的旗舰项目。

* 在会见日本参议院副议长长滨博行时，裴青山部长建议日本参议院副议长关心支持和增进各级代表团互访、议会交流、青年议员和女议员交流；支持两国通过推动ODA、投资、贸易等领域合作深化经济联系，日本推动实施新一代ODA项目，推进半导体、人工智能、数字化转型、绿色转型、铁路和高铁等领域高素质人力资源培训合作；促进地方交流与联系；扩大人文合作和民间交流，建议日本政府继续简化签证并向免签迈进，考虑向越南公民发放长期签证。

长滨博行重申，支持促进越日各领域全面战略伙伴关系，加强两国立法机关交流与密切合作；继续为越南劳动者和研修生创造条件，使其在日本最近发布的取代“技能实习”制度的新的“育成就劳”制度框架内安心工作。

*在会见日本国际协力机构（JICA）副理事长宫崎桂时，裴青山建议日本国际协力机构推动向越南提供重大基础设施建设、医疗保健、环境保护和应对气候变化等领域贷款条件和程序更加优惠、简单的新一代ODA贷款；建议支持越南培养人力资源，推动对越南数字化转型、绿色转型、创新、行政改革等新领域的具体援助项目；加快重点ODA合作项目的实施进度；重申越南政府继续将官方发展援助视为未来重大基础设施建设项目的重要和优先资金来源。

宫崎桂同意考虑越方关于在数字化转型、绿色转型、创新等新领域实施部分ODA项目和人力资源培训的建议；通报派出适应气候变化基础设施建设项目考察组，为北部山区和丘陵地区11省少数民族的生产提供支持。

在北海道省，外交部长裴青山会见了北海道省知事铃木直道。

裴青山建议北海道继续加强与越南各地在贸易、投资、旅游、文化、日语教学等具体领域的合作；鼓励北海道企业加大在高科技农业、林业、海鲜加工和出口等优势领域的投资力度；加强人力资源特别是半导体行业高素质人力资源培训合作，扩大接收越南研修生，为旅居北海道的越南人生活、学习和工作创造便利条件。

铃木直道表示，北海道希望推进与越南的地方间合作，增加赴北海道的越南高素质劳动力和研修生名额；促进人力资源培训合作；高度评价旅居北海道越南人为当地社会经济发展所做出的贡献；愿为旅居北海道越南人创造便利条件；希望举办更多的文化交流和民间交流活动。

此前，8月8日，裴青山会见前日越关系特别大使杉龙太郎时建议他继续与越南各部委、机构和组织在边远地区开展卫生和教育方面的活动；举办文化交流和人文交流活动；为旅居日本的近57万名越南人提供支持。

杉龙太郎强调，将努力深化双方在卫生和旅游领域的合作，向日本民众宣传越南风土人情。（完）