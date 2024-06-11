越南外交部副部长阮明恒出席金砖国家与发展中国家对话会

金砖国家与发展中国家对话会于当地时间2024年6月11日上午在俄罗斯联邦下诺夫哥罗德市举行。此次对话会是在2024年金砖国家外长会晤召开之际举行的。越南外交部副部长阮明恒率越南代表团出席对话会。

阮明姮在对话会上发言时表示，基于近二十年来取得的成就，金砖国家在推动对话、协调国际努力应对全球性挑战方面将发挥越来越大的作用。在世界深刻复杂变革的背景下，阮明姮建议金砖国家继续同发展中国家协调推进三个重点。

第一，加强多边合作，其中包括进一步加强联合国在协调全球努力，以促进和平、安全和可持续发展方面的核心作用；在尊重《联合国宪章》的原则和国际法的基础上，通过和平方式建立信任、解决争端。

第二，增强发展中国家在管理和实施全球发展议程中的作用。金砖国家应为加快推进可持续发展目标作出更多贡献，确保发展中国家有机会获得突破性技术成果，深度和全面融入世界经济，推动构建开放、公平、包容、非歧视的多边贸易体系。

第三，增强发展中国家应对全球挑战的韧性、适应性和能力。金砖国家应与各伙伴特别是发展中国家密切合作，推动全球气候行动，为全球粮食安全、能源安全、应对自然灾害和流行病的作出积极贡献。

阮明恒强调，越南一贯奉行独立、自主、国际关系多边化多样化的外交政策，愿意做国际社会的朋友、值得信赖的伙伴和积极负责任的一员。阮明恒表四，越南正在推动优质发展，优先促进绿色增长和可持续发展、创新创意，增强韧性，以人民为发展战略的核心。

阮明恒表示，越南愿为致力于和平、合作与发展的全球、区域间和区域合作组织和机制的活动作出积极贡献。阮明恒强调，越南将于绿色增长和2030年全球目标合作伙伴（P4G）峰会，并愿与各国配合，促进全球经济绿色增长和可持续发展。

* 值此出席会议之际，阮明恒副部长分别与巴西外交部副部长爱德华多·佩斯·萨博亚、委内瑞拉外交部副部长塔蒂亚娜·普格·莫雷诺、巴林外交部副部长伊萨·纳赛尔·努埃米举行会晤。

巴西外交部副部长爱德华多·佩斯·萨博亚在会见中提议两国协调落实好巴西外交部长维埃拉于2024年4月访越取得的成果。作为G20主席国，巴西希望越南参与并为G20作出积极贡献，并愿意在2025年越南主办P4G、巴西担任COP 30主席国期间在多边论坛上与越方保持协调。

委内瑞拉外交部副部长塔蒂亚娜·普格·莫雷诺高度评价委内瑞拉外长伊万·吉尔·平托2024年6月7日至8日对越南进行访问之际取得的成果。双方同意加强代表团互访，更加密切协调，有效落实近期达成的协议。

巴林外交部副部长伊萨·纳赛尔·努埃米时，阮明恒副部长对巴林近年来取得的经济发展成就表示祝贺。双方一致同意进一步加强双边合作，在多边合作机制上保持密切协调与配合。（完）