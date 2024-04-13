越南外交部副部长阮明宇：越南国会主席王廷惠访华为越中关系发展作出切实贡献

4月12日下午，越南国会主席王廷惠和越南高级代表团一行抵达河内内排国际机场，圆满结束应中国全国人大常委会委员赵乐际邀请对中华人民共和国进行的正式访问。值此机会，越南外交部常务副部长阮明宇就此次访问的成果接受了随行记者的采访。

阮明宇就此次访问对越中关系发展的意义表示，越南国会主席王廷惠是在近期两党两国关系取许多积极进展的背景下对中国进行的正式访问的，特别是在阮富仲总书记对中国进行历史性访问（2022年11月）以及中共中央总书记、中国主席习近平对越南进行访问（2023年12月）之后。

这是2023年12月两国宣布提升越中全面战略合作伙伴关系，构建具有战略意义的中越命运共同体后的首次高层访问。

此次访问再次彰显出越南党和国家重视对华关系，愿同中方一道落实好两党、两国高层所达成的共识、承诺和协议，积极发展越中全面战略合作伙伴关系，造福两国人民，为地区和世界的和平、稳定与发展作出贡献的一贯外交政策。

王廷惠主席的访问不仅有助于促进两国立法机构之间的合作关系，还本着两国最高领导人所达成的“六个更”精神，促进两党两国在政治、国防安全、务实合作，特别是经贸、投资、交通对接、多边场合的协调配合、人文交流、管控和解决海上分歧等领域的合作关系。

阮明宇就此次访问的成果表示，一是，此访有助于增强政治互信，丰富两国立法机构合作关系的内涵。王廷惠与中国领导人之间的各场会谈和会见有助于保持两党两国战略沟通和巩固政治互信。特别是，越南国会与中华人民共和国的关系已提升到新水平。双方在访问期间签署了新的合作协议，建立了由越南国会主席和中国全国人大委员长共同主持的议会间合作机制，体现了各国议会间的最高信赖合作水平。

二是，此访访问活动密集、内容丰富，有利于加强合作，增进了解，学习互鉴，为两国人民、企业和各地带来务实合作的机遇。

三是，双方分享两国立法机构的履职经验，为促进社会经济发展提供服务。

双方同意加强两国国会专门委员会之间的交流，就立法工作、监督、决定国家重大事项、建设和发展人民民主等方面开展经验交流。例如，中国全国人大常委会基层立法联系点，征求人民对法律草案的意见建议是一个值得越南国会参考借鉴。

中方高度评价越南国会的运作方式，包括越南国会进行的质询和回答质询活动。越南国会代表团一行还进行了实地考察，就国企改革与管理、高铁系统建设、国际金融中心建设、自贸区建设、绿色能源发展、智慧农业等方面深入交换经验。由于制度和发展道路相似，双方开展经验交流对双方特别是越南而言非常有益。

越南国会主席王廷惠对中国的访问继续推动两国关系迈出新的步伐，彰显出越南国会为促进两党两国关系发展作出的重要和务实贡献。（完）