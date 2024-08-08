越南外交部例行记者会：援助事态复杂地区的越南公民安全疏散

8月8日下午，越南外交部副发言人段克越在外交部例行记者会上就中东、缅甸、孟加拉国局势以及对在这些地区越南公民的领事保护工作回答记者提问。

段克越表示，在中东特别是以色列、伊朗、黎巴嫩的越南公民仍然安然无恙。

在中东紧张局势持续复杂的情况下，8月5日，越南外交部提醒越南公民：当前不应前往黎巴嫩、伊朗和以色列。正在上述地区，特别是在黎巴嫩的越南公民，须将人员和财产疏散到第三国或返回越南，并根据当地政府指示遵守有关安全措施、安保的规定和指示。

在孟加拉国的领事保护工作也是如此。8月7日，越南外交部也提醒、通知越南公民此时非必要不前往孟加拉国。孟加拉国公民也必须自觉保护自己和家人，避免前往可能发生示威游行的人员密集场所。

关于在缅甸的领事保护工作，外交部继续提醒越南公民如非必要，避免前往缅甸掸邦（Shan）、克伦邦（Kayin）等局势复杂的地区。若公民正在这些地方应尽快主动将人员和财产疏散到安全地区或返回越南。

段克越还透露，落实外交部的指导意见，越南驻中东地区、孟加拉国、缅甸大使馆已要求当地当局确保越南公民绝对安全。越南代表机构同时也要主动制定并实施紧急情况下领事保护方案等。 越南代表机构需要保持密切联系，加强宣传，建议和支持公民转移到安全目的地。 外交部副发言人强调：“我们建议在上述国家的公民密切关注当地政府的通告和以及外交部和越南驻上述国家代表机构的警示，以便及时做出反应。如果上述地区的公民需要帮助，请联系外交部官方网站上刊登的越南驻各国代表机构领事保护热线或外交部领事局领事保护热线： 84 981 84 84 84”。（完）