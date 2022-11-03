越南外交部例行记者会：多措并举将海外越南宝物归国

连日来，在越南政府领导人的指导下，越南外交部与越南驻法国大使馆、越南驻联合国教科文组织代表团、文化体育与旅游部和有关部委、行业保持着密切配合，同法国外交部、法国文化部、法国驻越南大使馆、联合国教科文组织和拍卖组织负责人展开了讨论，以核实信息并暂停拍卖活动。



据越南驻法国大使馆10月31日的消息，拍卖会已延迟到2022年11月10日。



此前，据越通社驻法国记者报道，创立于法国巴黎的米隆拍卖行10月31日开启源于越南或与越南有关的300多件古董和艺术品专场拍卖会。当中有100件拍品为18、19世纪的花瓶、瓷盘瓷碗、瓶、香炉、铜像；裴春派、阮创、黎浦、梅忠次等已故著名画家的丝绸画、油画、漆画等艺术品150余件以及镶嵌艺术品50 件。



此次还拍卖了许多阮朝的珍贵古董，如明命帝、维新帝、启定帝、保大帝的勋章、徽章、钱币、金杯等。其中明命帝的金印“皇帝之宝”和启定帝的金碗具有很高的历史价值。



拍卖会中，启定帝（1916-1925）的金碗以68万欧元落槌，为此次拍卖会最高成交价。维新帝（1907-1916）的金牌以7万欧元拍卖成交。

值得一提的是明命皇帝（1820-1841）的金印。这个宝物于1823年明命皇帝时期以黄金铸造，重10公斤，象征着越南封建国家君主制中皇帝的至高无上的权力。预计‘皇帝之宝’的估价为200-300万欧元。不过，根据拍卖公司代表的公告，“由于越南政府对这件宝物的高度重视，拍卖时间将推迟到11月10日中午12点”。



据悉，此前，越南驻法国大使馆与明命帝金印“皇帝之宝”拍卖有关各方举行工作交谈。 作为阮朝义务继承人的阮福家族理事会代表也向米隆拍卖行发文，要求取消阮朝金印和启定帝金碗两件古董的拍卖。（完）