越南在第17届东盟环境部长会议上提出三项建议

越南自然资源与环境部副部长、东盟环境高级官员会议（ASOEN）越方主席武俊仁率领越南代表团出席会议。第17届东盟环境部长会议是东盟各成员国为推动ASOEN各项活动进一步落地见效指明方向的契机；为实现东盟文化社会共同体总体计划和2025年东盟共同体愿景框架内的环境可持续目标以及联合国到2030年各项可持续发展目标做出贡献。武俊仁在会上发言时强调了东盟和世界正要面临的“双重危机”，即气候变化、环境污染和生物多样性丧失。武俊仁同时提出了越南的三项建议。具体，东盟应加强内部团结，加大行动力度，在遭受上述“双重危机”侵袭的背景下建设一个强大坚韧的共同体。同时，必须将公正转型和全面转型置于实现净零排放目标、能源转型和垃圾塑料管理进程中的绝对优先地位，为打造更加绿色东盟注入动力。另外，深化与合作伙伴之间的关系，争取机制、技术和金融等方面的协助来构建一个更可持续、更具韧性的东盟。武俊仁强调，意识到东盟共同体繁荣发展的重要性，越南承诺与东盟和各发展合作伙伴共同努力实现东盟共同体的共同目标；深信若能提升东盟与各合作伙伴之间环境与气候变化领域合作层次和水平就必将为构建一个可持续发展、适应气候变化共同体夯实坚固基础等。（完）