越南在圣彼得堡国际法律论坛上积极发声 彰显国际法治贡献

第十四届圣彼得堡国际法律论坛全体会议于6月24日举行，吸引司法部长、最高法院院长、法官、国际组织负责人、法律界和企业界人士及媒体代表约5000名代表出席。越南跨部门代表团由司法部长阮黄山率领。



据越通社驻俄罗斯记者报道，俄罗斯总统普京在致辞中强调，本届论坛主题为“依法行动的时刻”，指出加强社会组织中的法治原则及各领域关系调整的必要性，并相信论坛倡议将有助于完善法律体系、提升执法效率，推动国际法律界合作。



俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫指出，国际法正面临多重挑战，主权平等原则正被选择性适用的规则所取代，强调《联合国宪章》确立的法律主体平等原则应继续作为国际秩序的基础，并成为解决当前冲突的重要依据。



主要演讲者出席论坛 图自越通社





越南司法部长黄青松在发言中表示，越南的发展与国际一体化进程始终伴随着法律体系的完善，通过将国际承诺国内化，推动建设性、开放与融入型的法律思维改革。越南始终将国际法视为构建公平、平等、互利国际关系的重要工具，强调主权平等、民族自决权及不干涉内政原则是国际法的基石。他指出，越南不仅全面履行国际承诺，而且日益主动参与国际法律体系的建设与发展。



阮黄山还表示，越南被选为联合国《网络犯罪公约》（“河内公约”）开放签署仪式举办地，是国际社会对越南在全球法律事务中日益提升的作用、声誉与贡献的有力证明。在当前深度融入国际社会的背景下，国际法律与司法合作具有特别重要意义，越南愿在立法、法律人才培训、争端解决、司法协助、打击跨国犯罪及国际条约执行等领域加强与各伙伴的合作。



论坛期间，越南律师协会主席阮庆玉与俄罗斯联邦律师协会主席谢尔盖·斯捷帕申举行会谈，双方一致同意加强在会员培训、经验交流及科技在法律职业中的应用等方面的合作。



越南以唯一受邀国家身份出席本届论坛，再次体现了国际社会对越南在全球法律与治理事务中日益提升的地位、声誉与作用的高度认可。（完）