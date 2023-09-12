越南在国际插花艺术比赛获大胜

花朵时装走秀上，由参赛选手和花艺大师使用鲜花精心设计的34套服装亮相。这是今年比赛上最值得期待的一部分。各新颖、独特的设计款式让观众惊奇。越南选手的设计作品极具艺术性，带有文化因素，如模仿西北山区少数民族的服装，竹子与稻草和花卉相结合的服装等，拥有铜鼓雒鸟图案的花卉服装等。在Championship项目，越南选手阮志太以独特和创新的作品获得金奖，吴厚获得铜奖。新加坡选手Denny Lam获得银奖。此外，越南选手还获得3个优秀奖。在Friendship项目，越南选手丁氏碧云夺得金奖，阮氏榴夺得银奖，何明珠夺得铜奖。吴张薇草获得优秀奖。国际花卉艺术展暨国际插花艺术比赛举办的目的在于推介花卉和花卉产业的价值，通过分享对花卉的爱和知识继承弘扬世界和平的使命，使花卉成为和平、文化的象征。这同时还是迎来大叻市成立和发展130周年庆典具有重要意义的活动。世界花卉协会是非盈利组织，其成员遍布40个国家。协会成立的目的在于推动和发展全球花卉产业。（完）