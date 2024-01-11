越南国防对外工作取得许多重要成果

会议以线上线下结合方式举行。越共中央委员、国防部副部长黄春战上将主持会议。越共中央委员、越南人民军总政治局副主任郑文决上将，越南人民军副总参谋长范长山中将出席会议。

会议一致评价称，2023年，中央军委、国防部领导、指导开展融入国际和国防对外工作，确保符合党和国家的对外主张和路线，在双边和多边关系层面上取得积极成果。国防对外继续肯定是党际外交、国家外交和民间外交的支柱之一。



各级代表团接触、互访以及副外长级国防政策对话、双边防务磋商等机制继续有效落实。2023年，越南与15个伙伴签署25份合作文件和协议，为越南国家与各国深入开展合作奠定重要基础。



边境对外工作一直是外交工作的亮点，为加强越南与邻国密切团结、友好、信任的防务关系作出切实贡献。越南与老挝、柬埔寨成功联合举办首届越老柬国防部长级边境国防友好交流活动，为进一步增进三国军队的政治互信与合作关系，特别是三国戍边力量之间的全面合作做出贡献，有助于促进三国边区经济发展和人文交流。



多边国防对外得到重视，为推动维护地区和平稳定、保卫领土主权做出宝贵贡献，受到各国肯定和高度评价。积极、负责任地参与由东盟引领的国防军事安全合作和国际安全论坛。有效推动参与联合国维和行动，举行二号工兵队和五号二级野战医院出征仪式，以赴联合国特派团执行任务。



郑文决上将在会议上表示，2023年是融入全球化和国防对外工作取得许多重要成就和成功的一年。去年的双边和多边的各重大活动充分肯定了越南人民军在开展融入全球化和国防对外工作中的责任、质量、本领和人力资源。郑文决上将强调，取得成功的主要原因是全军各机关、各单位深入贯彻越共十三大决议和军队党部第十一届代表大会的决议中确定的对外工作的总体指导精神。



黄春战上将对郑文决上将的意见表示高度赞同，认为融入全球化和国防对外工作正在面临机遇和挑战，郑文决中将指出了全军各机关、单位从事融入国际和国防对外工作的人要特别重视的一些任务。其中，全军各机关、单位要继续贯彻、落实越共十三大决议和政治局、中央书记处、中央军委、国防部的决议、结论、指示和职能机关关于融入全球化和国防对外工作的实施细则。着力发展满足新形势下任务要求的从事国防对外工作的干部队伍。主动开展2024年重大对外活动，重点是庆祝奠边府大捷70周年、越南人民军建军80周年、全民国防日35年以及第二次越南国际防务展等系列外交活动。



黄春战上将要求大力推动对外宣传工作，旨在向国际社会推介越南人民军的活动和形象，大力研究、推动融入国际和国防对外活动中行政手续改革和数字化转型。（完）