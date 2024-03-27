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越南国家审计长吴文俊在联合国会议期间开展双边活动
据越通社驻纽约记者报道，越南国家审计长吴文俊在会上表示，气候变化是当前世界上讨论最多的话题之一。 讨论范围已经超越国界，成为世界政治的一部分。作为最高审计机关国际组织（INTOSAI）和最高审计机关亚洲组织（ASOSAI）2015-2024年执行委员会的积极、负责任的一员，同时履行以“环境审计促进可持续发展”为重点的《河内宣言》，越南国家审计署将环境审计确定为重点内容之一。
吴文俊在介绍越南国家审计署在环境、气候变化和可持续发展目标审计活动时表示，越南国家审计取得了一些突出的成果，值得一提的是审计2016-2020年期间应对气候变化和绿色增长的国家目标计划、500万公顷造林项目、湄公河流域水资源管理等专题审计；指出降低环境和气候变化管理效率的缺点和不足；就环境领域的指导性文件和规定提出修改和补充建议；提出适当且可行性强的解决方案等。
关于越南参与环境审计、气候变化审计、可持续发展目标审计等领域的国际合作活动，吴文俊表示，2021年，越南国家审计署提倡并牵头实施湄公河流域水资源管理中的并行审计， 吸引泰国和缅甸最高审计机构(SAI) 参与。越南国家审计署还积极参加由其他国家、伙伴、地区和国际组织举办的有关环境审计和可持续目标审计的培训班、会议和在线讨论。
联合国主管经济和社会事务的副秘书长李军华对越南国家审计署代表团出席“最高审计机关在评估国家气候行动的参与”全球会议，分享越南在这一领域的经验，代表发展中国家的声音，从而促进环境审计经验分享表示高度评价。联合国副秘书长对越南国家审计署在保护环境和适应气候变化方面做出的努力表示印象深刻。他表示将根据越南国家审计署的要求和需要提供能力建设、信息技术应用、利用大数据等方面的支持。
此外，吴文俊还与印度国家审计长和土耳其国家审计长进行了双边会晤，以促进双边合作，并动员这两个机构支持越南国家审计署竞选ASOSAI 审计委员会（2024-2027 年任期）成员。印度国家审计长和土耳其国家审计长都对越南国家审计署的竞选表示高度支持。土耳其国家审计长也表示计划于2025年访问越南。
3月26日下午，吴文俊与越南常驻联合国代表团举行工作会谈。（完）