越南国家副主席武氏映春会见瑞士、拉脱维亚领导人和纽约市长

*武氏映春在会见中高度评价越瑞关系50多年来取得的进展，特别是在经济、贸易、投资、文化教育、人文交流领域的合作成果，建议双方增进代表团互访，全面促进双边和多边合作，感谢瑞士政府自1992年以来向越南提供的官方发展援助，希望双方进一步推动合作发展，促进创新，为国际社会可持续发展的努力贡献力量。

瑞士总统维奥拉·阿赫德高度评价越南近年来经济社会发展取得的成就，肯定瑞士历来重视发展与越南的友好关系和多领域合作，相信两国经贸投资合作仍有广阔空间和巨大潜力。瑞士总统赞同武氏映春关于促进性别平等和妇女赋权意义和重要性的看法，认为双方应保持协调，促进国际社会在这一领域的努力，尤其是促进妇女在维护和平与安全、参加联合国维和行动等的作用。

两国领导人就欧洲局势等一些共同关心的国际问题交换了看法。值此机会，武氏映春转达了越南国家主席武文赏对维奥拉·阿赫德总统的访越邀请。



*当天，武氏映春会见了拉脱维亚总理埃维卡·西尼亚（Latvia Evika Silina）。

武氏映春强调，越南重视发展与拉脱维亚的友好关系和多领域合作。感谢拉脱维亚在新冠肺炎疫情期间成为率先支持越南新冠疫苗的国家之一，也是最早批准《越南与欧盟投资保护协定》（EVIPA）的国家之一。

值此机会，武氏映春转达了越南领导人对埃维卡·西利纳总理的访越邀请，建议拉脱维亚发出声音，支持欧盟委员会解除对越南渔业的“黄牌”警告，与越南和国际社会配合，促进本着国际法以和平方式解决东海问题等国际争端。



埃维卡·西尼亚总理对越拉建交30多年来取得的成就感到满意，认为两国应在信息通信、科技、劳务、医药、教育等领域加强合作。

双方就共同关心的国际问题交换了意见，一致同意促进在联合国等多边论坛上的合作，同时发挥桥梁作用，推动东盟与欧盟合作。

武氏映春建议纽约市与胡志明市建立落实两市合作协议的有效机制，加强人文交流、企业对接，分享经验，帮助胡志明市建设国际金融中心等。

埃里克·亚当斯市长表示，纽约市希望进一步发展与越南的良好合作关系，特别是有效落实胡志明市与纽约市于2023年9月签署的谅解备忘录，期待早日再次访问越南和胡志明市。希望双方在文化、旅游、教育、企业对接等领域加强交流与合作。（完）