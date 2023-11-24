越南国家副主席武氏映春会见挪威王储哈康及挪威政府和议会领导人

武氏映春表示，越南与挪威在各个领域的合作关系呈现良好的发展形势，并强调双方应保持定期高层互访，增进政治互信，提高双边合作成效。武氏映春建议，双方应尽快建立法律框架，为推动两国关系发展奠定基础，拓展文化、教育、培训、创新、科技、人文等新领域合作，加强人员往来，密切双方在地区和国际事务中的协调和相互支持。武氏映春希望挪威协调推进谈判并早日签署越南与欧洲自由贸易联盟（EFTA ）的自贸协定，并支持越南履行公正能源转型伙伴关系(JETP)的承诺。



挪威王储哈康重申，越南是挪威的重要合作伙伴；挪威王室和政府承诺继续支持越南应对气候变化、绿色转型和发展可再生能源；对越南在国际绿色转型论坛中做出的承诺，特别是到2050年将排放量降至零的承诺，挪威愿与越南合作并支持越南成功履行这些重要的承诺。

越南国家副主席武氏映春与挪威首相乔纳斯·加尔·斯特雷(Jonas Gahr Stere)举行会谈。图自越通社

*同一天，越南国家副主席武氏映春与挪威首相乔纳斯·加尔·斯特雷(Jonas Gahr Stere)举行会谈。两国领导人互相通报了各自国家情况，讨论了共同关心的双边和多边问题以及进一步深化越挪友好合作关系的方向和措施。



乔纳斯•加尔•斯特雷对越南在落实联合国可持续发展目标特别是减贫、性别平等等领域取得的突出成就表示印象深刻，对越南第二次担任联合国人权理事会理事国表示祝贺并期待与越南在这一领域中保持密切的合作。



武氏映春重申，越南始终珍视挪威政府和人民长期以来为越南经济社会发展和实现联合国千年发展目标中所提供的有效帮助。



为增进政治互信和相互了解，双方同意保持各级特别是高层代表团互访；研究在双方有优势和需求的领域中建立战略合作框架的可能性。双方同意继续在多边合作和应对全球性挑战方面的相互支持。



双方对两国经贸合作关系的长足发展，越南已成为挪威在东盟的第二大贸易伙伴给予了好评。



双方同意支持和鼓励挪威企业扩大对越南投资；积极协调推进越南与欧洲自由贸易联盟（EFTA）自由贸易协定（FTA）谈判进程，为双方开辟经济合作机会；通过资金支持、技术转让、人力资源改善、体制建设经验分享等形式，加强公平能源转型伙伴关系（JETP）框架内的合作。



挪威首相还表示希望在绿色转型、循环经济和绿色经济等多个具体领域建立战略合作机制。双方还同意扩大在教育培训、科技、民生保障、气候变化、防务安全、人文交流等领域的合作关系。



在讨论国际和地区问题时，两国领导人一致认为，越南和挪威将继续在地区和国际论坛上保持密切合作，在尊重国际法和《联合国宪章》基本原则的基础上为维护地区和世界的和平与稳定作出贡献。

*当天，越南国家副主席武氏映春会见了挪威议会议长马苏德·加拉哈尼(Masud Gharahkhani)。



越南国家副主席武氏映春建议挪威议会支持建立法律框架，为促进绿色转型、气候变化、循环系统等两国有优势和需求领域的合作创造条件。武氏映春还希望挪威推动早日签署越南与欧洲自由贸易联盟的自由贸易协定，并在金融、制度建设、人力资源培训等方面向越南提供支持，支持越南兑现在联合国气候变化框架公约缔约方会议 (COP26) 和 JETP 框架内所作出的承诺。



挪威议会议长马苏德•加拉哈尼支持绿色转型合作，为挪威企业与越南伙伴合作创造便利条件。双方还同意注重文化、教育培训、科技、性别平等等领域合作。

武氏映春会见挪威文化与平等部部长Lubna Jaffery。图自越通社

*此前，武氏映春会见了挪威文化与平等部部长Lubna Jaffery。



武氏映春建议双方加强在文化、教育、体育、旅游、人文等领域的交流与合作，为增进相互了解、推动越挪双边关系积极发展作出积极的贡献。

Lubna Jaffery重申，将在性别平等领域上向越南提供鼎力的支持。（完）