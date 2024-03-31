越南国家代主席武氏映春出席2024年一级方程式摩托艇世界锦标赛开幕式

开幕式上，内务部向一级方程式摩托艇世界锦标赛承办单位——F1平定股份公司董事长陈越英授予决定书，准予越南摩托艇联合会登记注册。



平定省人民委员会主席范英俊表示，施耐湾在水面、风力、自然、社会和文化等方面完全符合国际标准，可以成为2024年一级方程式摩托艇世界锦标赛的举办地。平定省为成为越南第一个举办这项赛事的地方感到荣幸。



一级方程式摩托艇世界锦标赛是具有悠久传统的著名锦标赛。经过39年的开赛后，截至目前，组委会在33个国家举办了295个赛事。



本次比赛有来自阿联酋、中国、葡萄牙、芬兰、挪威、法国和东道主越南的18名世界顶级赛车手参加3个赛段的角逐。



开幕式结束后，赛车手们立即进行了冲刺赛的角逐。明天，赛车手们将继续在正赛中争夺冠军。（完）