越南国家主席苏林抵达万象开始对老挝进行国事访问

在机场迎接苏林主席一行的有老挝主席府办公厅主任开玛妮·奔舍那（Khemmani Pholsena），万象市市长阿沙庞通·西潘敦（Atsaphangthong Siphandone），老挝外交部副部长布恩莱亚·潘达诺冯（Bounleua Phandanouvong），老挝驻越南大使坎葆·恩塔万（Khamphao Ernthavanh）以及老挝外交部多位领导。



越南驻老挝大使阮伯雄以及使馆官员和工作人员也到机场迎接国家主席苏林和越南高级代表团。



苏林就任国家主席后出访的第一个国家是老挝，体现了越南将巩固和发展越老两国传统友谊、特殊团结和全面合作关系放在首位的一贯政策；同时，此访也肯定越南对老挝革新、保护和建设事业的大力支持，鼓励老挝胜利实现党人民革命党十一大决议和经济社会发展第十二个五年规划，筹备办好老挝人民革命党第十二次全国代表大会，从而不断培育两党两国之间的战略互信。



苏林主席对老挝的国事访问具有非常重要和深刻的意义。这不仅是一次重大外交活动，也是老越特殊友谊和全面合作的生动体现。



按计划，苏林主席访问老挝期间将出席正式欢迎仪式，与通伦·西苏里主席举行会谈，并见证两国合作文件的签字。苏林主席还将与老挝总理和国会主席举行会晤； 探访越南驻老挝大使馆并与旅老越南人代表会面等。（完）

越通社