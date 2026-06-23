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越南国家主席签署主席令 公布两项法律与司法领域法令修正案

6月23日上午，国家主席办公厅举行新闻发布会，公布国家主席关于第十六届国会常务委员会日前通过的两项法令的主席令，包括《规范性法律文件合并法令若干条款修订补充法》和《人民法院适用行政处理措施程序法令若干条款修订补充法》。两项法令均于2026年7月1日正式生效。 司法部副部长阮青静在发布会上表示，《规范性法律文件合并法令若干条款修订补充法》旨在进一步完善法律体系，推动法规公开透明、便于查询，坚持以人民和企业为中心，同时适应行政改革、数字化转型及新技术在立法执法中应用的需要。

该法令对现行法令9项条款作出修订补充，涵盖五大政策方向。其中重要调整包括：扩大规范性法律文件合并范围，将地方政府文件纳入合并对象；同时扩展需进行合并的情形，涵盖修订、补充、更正、废止或部分暂停效力的文件。

此次修订旨在切实推进法律文件合并工作，确保合并文本成为法律援引和适用的正式依据，并与修订补充文件同步公布，为公众、企业和行政机关查询及适用法律提供便利。

关于《人民法院适用行政处理措施程序法令若干条款修订补充法》，最高人民法院代表表示，此次修订旨在与《禁毒法》保持衔接，解决实践中的突出问题，推动信息技术在诉讼中的应用。

该法令重点强化数字技术运用，简化办案程序，缩短处理时间，完善对吸毒人员强制送交戒毒机构相关行政处理措施的适用规定。

新亮点之一是允许检察机关以电子方式接收案件材料，同时规范机关间电子文件、卷宗及材料的发送与接收，以推动数字化转型，提升司法机关间协作效率。

法令还调整了适用行政处理措施会议的主持程序，增强法官主动性，不再详细规定提问和辩论顺序。同时缩短多项诉讼期限，确保案件及时处理，减轻对吸毒人员管理和临时羁押工作的压力。

起草机构表示，两项法令的颁布有助于完善法律体系，提升国家治理效能，推进行政程序改革和数字化转型，为营造透明、便利的法治环境、服务国家新发展阶段提供有力支撑。（完）

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