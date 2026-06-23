越南国家主席签署主席令 公布两项法律与司法领域法令修正案

司法部副部长阮青静在发布会上表示，《规范性法律文件合并法令若干条款修订补充法》旨在进一步完善法律体系，推动法规公开透明、便于查询，坚持以人民和企业为中心，同时适应行政改革、数字化转型及新技术在立法执法中应用的需要。

该法令对现行法令9项条款作出修订补充，涵盖五大政策方向。其中重要调整包括：扩大规范性法律文件合并范围，将地方政府文件纳入合并对象；同时扩展需进行合并的情形，涵盖修订、补充、更正、废止或部分暂停效力的文件。

此次修订旨在切实推进法律文件合并工作，确保合并文本成为法律援引和适用的正式依据，并与修订补充文件同步公布，为公众、企业和行政机关查询及适用法律提供便利。

关于《人民法院适用行政处理措施程序法令若干条款修订补充法》，最高人民法院代表表示，此次修订旨在与《禁毒法》保持衔接，解决实践中的突出问题，推动信息技术在诉讼中的应用。

该法令重点强化数字技术运用，简化办案程序，缩短处理时间，完善对吸毒人员强制送交戒毒机构相关行政处理措施的适用规定。

新亮点之一是允许检察机关以电子方式接收案件材料，同时规范机关间电子文件、卷宗及材料的发送与接收，以推动数字化转型，提升司法机关间协作效率。

法令还调整了适用行政处理措施会议的主持程序，增强法官主动性，不再详细规定提问和辩论顺序。同时缩短多项诉讼期限，确保案件及时处理，减轻对吸毒人员管理和临时羁押工作的压力。

起草机构表示，两项法令的颁布有助于完善法律体系，提升国家治理效能，推进行政程序改革和数字化转型，为营造透明、便利的法治环境、服务国家新发展阶段提供有力支撑。（完）