越南国家主席武文赏开始对奥地利进行正式访问

会见奥地利-越南友好协会主席阿尔弗雷德·格斯特尔教授和越南的亲切奥地利朋友时，武文赏高度评价奥越友好协会协调组织多场友好交流活动，为增进两国人民友谊、相互理解和支持作出的贡献；对阿尔弗雷德·格斯特尔教授和越南的亲切奥地利朋友为培育两国友谊关系作出不懈努力表示感谢；相信今后阿尔弗雷德·格斯特尔教授将继续为两国友好合作关系作出更重要的贡献。

阿尔弗雷德·格斯特尔教授强调，越南在奥地利外交政策，特别是贸易投资合作中发挥重要作用。目前，有多家奥地利企业在越南有效投资、生产和经营。他还高度赞赏两国协调配合在文化艺术领域举办的交流活动。



武文赏强调，越南一贯重视并促进与奥地利的友好关系和多方面合作，其中包括奥地利-越南友好协会和越南-奥地利友好协会的活动；相信在良好友谊的基础上，下一个50年，越奥两国人民将继续弘扬所取得的成就，不断推动两国友好合作关系取得更好的成果。

会见越南驻奥地利和德国、比利时、捷克、瑞士、匈牙利、斯洛伐克大使时，武文赏建议各位大使牢牢把握党的对外方针和政策；进一步推进预测和战略研究，不断更新思维，及时适应形势、赶上新时代，服务于党和国家的参政议政工作；发挥双边和多边外交中的力量，全面落实政治、经济外交、文化外交、对外宣传和社区工作等任务，大力促进、提高效率、深化同各国在各个领域的合作关系。



武文赏要求，越南驻欧洲各国代表机构高度重视、更加积极主动和广泛开展海外越南人特别是欧洲越南人工作。越南驻欧洲各国代表机构官员和工作人员要高度重视并尽一切努力帮助海外越南人，提高越南人在所在国的地位；做好社区和公民保护工作等。

值此之际，武文赏一行还会见旅居奥地利越南人代表、旅居欧洲越南人协会联合会代表；走访越南驻奥地利大使馆和参观奥地利维也纳艺术史博物馆等。（完）