越南国家主席武文赏在土朱岛开展春节前走访慰问活动

土朱岛距离大陆200多公里，是一个边境海岛乡，在国防安全和海洋经济发展方面具有重要的战略地位，是西南地区海洋岛屿防御体系的重要前哨。 该岛乡现有人口近2000人，主要以种植业和水产品捕捞和加工为生。



*国家主席武文赏一行造访了第九区152号团。



武文赏强调，土朱岛在建设和保卫祖国中具有战略意义。152团的首要优先是维护土朱岛的空域和海域安全，守护人民平安幸福的生活。武文赏指出，152号团应提高警惕，避免陷入被动局面。



武文赏嘱咐152号团进一步发扬越南人民军的传统，为人民提供服务，做好海上应急救援工作。



*其后，武文赏一行看望慰问土朱边防哨所，向该边防哨所的战士们赠送慰问品。



武文赏主席高度评价该边防哨所取得的成绩，有助于牢牢捍卫国家领土主权。武文赏相信该边防部队的干部和战士们将继续发扬越南边防部队英雄传统，团结一致，出色完成一切任务。

*当天，国家主席武文赏走访慰问土朱岛民众，并向其发放慰问品。

武文赏建议当地政府和民众在发展经济的同时，应注重生态系统和自然资源的保护和管理工作，进一步关注教育工作和岛上民众的保健工作。



当天上午，武文赏一行在土朱祠进香缅怀为祖国独立自由而牺牲的英雄烈士以及1975年在保护岛屿工作中遭到红高棉杀害的500名平民。

*1月20日，武文赏一行造访了河仙国际口岸边防哨所和河仙国际口岸地区民众代表。（完）