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越南国家主席武文赏圆满结束赴美出席2023年APEC领导人会议周及双边活动之行
在美国开展双边活动框架下，武文赏主席会见了加州州长纽瑟姆（Gavin Newsom），洛杉矶副市长艾琳·布罗马吉姆（Erin Bromaghim）；出席企业与地方高科技圆桌会议并发表讲话；会见波音和苹果等美国航空和科技领域领先企业代表。在此期间，武文赏看望慰问旅美越南家庭；会见越南驻美国外交代表机构干部和工作人员；造访斯坦福大学医学院。
此行期间的重要活动是武文赏主席出席美国外交关系协会（CFR）举行的政策交流活动并发表讲话。武文赏在 CFR被认为“令人印象深刻”的演讲强调：“越美关系正处于历史上的最好时期，从昔日敌人到当前的全面战略伙伴。这真成为国际关系历史中关于战后抚平战争伤痛和建立关系的典范。该成果离不开两国历届领导和人民一道面对许多挑战、历史跌宕起伏的努力。”
美国资深学者、历史学家拉里·伯曼（Larry Berman）教授接受越通社记者采访时表示，武文赏此次交流非常成功，坦诚回答了有关越南外交政策的“触及核心问题”的提问。拉里·伯曼教授强调：“我认为武文赏主席做得非常好。”
拉里·伯曼教授对武文赏主席为期四天的美国之行所取得的成果表示高度评价，并认为，此次活动彰显了越南在国际舞台上的特别地位，同时表明落实越美全面战略伙伴关系各项承诺的紧迫性。拉里·伯曼教授强调：“我们需要将承诺转化为行动。”（完）