Báo Ảnh Việt Nam

新闻

越南国家主席武文赏圆满结束赴美出席2023年APEC领导人会议周及双边活动之行

据越通社特派记者报道，11月19日上午7时许，越南国家主席武文赏与夫人及越南高级代表团已抵达河内内排国际机场，圆满结束应美国总统乔·拜登邀请赴美出席2023年亚太经合组织（APEC）领导人会员周暨开展双边活动之行。此行的成功对多边和双边外交活动意义重大，进一步维护和巩固利于国家发展的和平、稳定的外交局面。 在出席亚太经合组织2023年领导人会议周及相关活动间隙，武文赏主席开展了一系列活动，包括出席会议、工作座谈、双边接触等。其中值得注意的是，武文赏主席与APEC成员经济体领导人和各位与会嘉宾举行多场会晤。武文赏主席分别会见了美国总统气候问题特使约翰·克里（John Kerry），马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣（Anwar Ibrahim），文莱苏丹哈吉·哈桑纳尔·博尔基亚（Haji Hassanal Bolkiah），加拿大总理贾斯廷·特鲁多（Justin Trudeau），澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）和秘鲁总统迪娜·博卢阿特·泽加拉(Dina Boluarte Zegarra)等。在各场会见中，各成员经济体领导人高度评价越南的地位和作用；一致同意与越南加强代表团互访，促进政治外交、经贸合作、科技、教育培训、地方合作民间交流，并在地区和国际论坛上相互支持。

在美国开展双边活动框架下，武文赏主席会见了加州州长纽瑟姆（Gavin Newsom），洛杉矶副市长艾琳·布罗马吉姆（Erin Bromaghim）；出席企业与地方高科技圆桌会议并发表讲话；会见波音和苹果等美国航空和科技领域领先企业代表。在此期间，武文赏看望慰问旅美越南家庭；会见越南驻美国外交代表机构干部和工作人员；造访斯坦福大学医学院。

此行期间的重要活动是武文赏主席出席美国外交关系协会（CFR）举行的政策交流活动并发表讲话。武文赏在 CFR被认为“令人印象深刻”的演讲强调：“越美关系正处于历史上的最好时期，从昔日敌人到当前的全面战略伙伴。这真成为国际关系历史中关于战后抚平战争伤痛和建立关系的典范。该成果离不开两国历届领导和人民一道面对许多挑战、历史跌宕起伏的努力。”   

美国资深学者、历史学家拉里·伯曼（Larry Berman）教授接受越通社记者采访时表示，武文赏此次交流非常成功，坦诚回答了有关越南外交政策的“触及核心问题”的提问。拉里·伯曼教授强调：“我认为武文赏主席做得非常好。”

拉里·伯曼教授对武文赏主席为期四天的美国之行所取得的成果表示高度评价，并认为，此次活动彰显了越南在国际舞台上的特别地位，同时表明落实越美全面战略伙伴关系各项承诺的紧迫性。拉里·伯曼教授强调：“我们需要将承诺转化为行动。”（完）

更多>>

更多

Top