越南国家主席武文赏举行盛大国宴 款待印度尼西亚总统佐科·维多多

武文赏表示，近70年来，越南与印尼两国关系取得了许多值得纪念的历史性里程碑，特别是2003年两国建立全面伙伴关系和2013年建立战略伙伴关系。



武文赏指出，凭借两国关系取得了良好成果，政治和战略信任受经历过时间的考验；面向庆祝两国建交70周年（1955-2025年），我们决心将越南-印尼战略伙伴关系推向更强劲、更深入的发展，并在适当的时候继续将两国关系提升到新的高度。作为地区具有重要地缘战略地位和作用的两个国家，越南和印尼之间的密切合作将为东盟共同体的强劲、可持续发展、该地区和世界的和平、稳定、合作与发展做出积极贡献。



佐科·维多多总统再次感谢武文赏和越方给予印度尼西亚总统本人和高级代表团的盛情接待和热烈欢迎。



维多多总统强调，通过近70年的外交关系，两国建立了友好和相互尊重的关系，在各方面的合作中不断发展。维多多总统希望，两国继续共同促进合作，使两国关系更加强大和繁荣，为两国人民带来利益。（完）