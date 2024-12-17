越南国家主席梁强会见白俄罗斯国防部长

12月17日下午，越南国家主席梁强在主席府会见了正在对越南进行正式访问并出席2024年越南国际防务展的白俄罗斯共和国国防部长维克多·赫列宁中将。

梁强对两国传统友谊和多领域合作关系不断巩固和发展感到高兴。其中，两国政治外交关系不断前进，为国防、安全、经贸、投资、教育、教育、科技、文化、旅游和人文交流等各领域合作奠定了重要基础。

维克多·赫列宁高度评价越南近年来经济社会发展所取得的成就，特别是人民生活得到改善，越南在国际舞台上的地位不断提升。他强调，白俄罗斯始终将越南视为亚太地区外交政策的优先方向之一，希望双方继续加强、培育和提升双边关系。

白俄罗斯国防部长向梁强通报他与越南国防部长潘文江会谈的结果时强调，两国国防合作取得了积极进展，有助于提高两军的专业素养和战斗力，为两国全面友好合作关系作出贡献；同时希望此访能创造动力，开启两国防务领域合作新阶段。

梁强对越白两国国防部长会谈的结果表示赞赏，并强调，近年来双边防务合作不断取得新的、有效和适当的发展。两国签署了多项文件和协议；同时建议双方继续通过各级别特别是高层交往，推动和深化两国防务合作；发挥现有合作机制的效果等。

梁强建议白俄罗斯继续推动包括国防部之间的合作在内的两国传统友谊和多领域合作关系不断向前迈进，符合双方的利益；为维护各国乃至地区的和平、稳定与发展作出贡献。（完）