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越南国会第五次特别会议开幕：审议决定4项重要内容 确保最高质量
出席开幕式的有越共中央总书记阮富仲，原越共中央总书记农德孟；国家主席武文赏，原国家主席阮春福，政府总理范明政，国会主席王廷惠，原国会主席阮文安、阮氏金银等越南党、国家和祖国阵线中央委员会领导人和原领导人。
国会主席王廷惠代表国会常务委员会致开幕词时表示，为满足现实的紧迫需求，根据《宪法》和法律的规定，国会常务委员会决定召开第五次特别会议，审议并决定4项重大问题。
第一，关于《土地法修正案（草案）》，国会主席王廷惠强调，《土地法》是一项大型法案，在政治、经济、社会、国防安全、环境保护等方面具有特别重要的意义；对社会各阶层人民和企业产生深远影响；同时，这也是一项非常复杂的法案。国会主席要求国会代表以高度的责任感，就该法项目提出意见，并在本次会议上审议并表决通过该法案。
第二，关于《信用机构法修正案（草案）》，由于该法案专业内容较多，对金融政策和货币政策、宏观经济稳定产生直接影响，国会主席要求国会代表在表决通过法律草案前，要进行认真、全面的研究、讨论和审议。
第三，关于各项国家目标计划的特别机制和特殊政策以及落实国会第六次会议专题监督的决议，王廷惠表示，政府已提交国会审议并决定出台多项特殊政策，排除困难和障碍，加快推进三个国家目标计划的进度和成效。
此外，国会还将审议、讨论并决定一些重要和紧迫的财政和预算问题。
王廷惠明确指出，此次会议决定的内容不仅对于落实2024年经济社会发展计划十分重要，而且具有基础性、战略性、长远性。
王廷惠要求国会代表发扬民主精神，秉持责任意识，集中研究，热烈讨论，提出有用的建设性意见，以圆满完成各项议程。（完）