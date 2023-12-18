越南国会常务委员会第二十八次会议闭幕

为期3天的2个阶段（12月13日至14日和12月18日）的越南国会常务委员会第二十八次会议于12月18日下午落下帷幕，完成了所有议程。

越南国会主席王廷惠致闭幕词表示，国会常务委员会已对20个具体内容进行深入探讨并作出决定。

对于第一组问题，国会常务委员会对2024年立法工作计划的决议提出意见，批准了国会常务委员会、国会民族委员会、国会下设委员会、国会秘书长、国会议员小组、国会办公厅和国会常务委员会下设机构等的2024年对外工作计划。在国会副主席作出结论之后，有关部门抓紧提请国会常务委员会批准对外工作计划。

对于第二组问题，国会常务委员会对《诉讼费用收费办法》提出意见，并在下一次会议表决通过。按照《规范性文件法》规定，国会常务委员会表决通过将四部法律草案，即《预防和打击人口贩运法》（修正案）；《增值税法》（修正案）；《化学品法》（修正案）；《武器、爆炸物及辅助工具管理和使用法》（修正案）等纳入2024 年立法计划的问题。

对于第三组问题，国会常务委员会通过了关于2023年汽油、柴油和润滑油环保税的决议。按照决议，2024年上述几种成品油的环保税维持2023年的水平。国会常务委员会审议决定了有关财政预算问题的其他9项内容。

国会常务委员会批准了关于设立北江省越安市（县级）和越安市部分坊；关于将绍富乡并入绍化镇和设立绍化县厚贤镇等的决议。

国会常务委员会还就驻外大使任免问题作出决定。

族委员会和国会各委员会会议问责问题的决议，作为统一指导和完善的依据，提高监督工作的专业性、有效性和效率； 对2023年10月和2023年11月民愿工作报告进行审议。

第五个问题，国会常委会对第六次会议进行总结，并对即将召开的会议的筹备工作提出意见。（完）