越南国会副主席阮德海：越南国会愿与菲律宾分享教育改革经验

阮德海表示，越南历来重视发展与菲律宾的战略伙伴关系，希望双方继续推进政治、经济、防务、文化、教育、人文等领域合作，通过议会渠道拓展新的合作领域。

阮德海指出，2025年是越菲建立战略伙伴关系10周年，2026年两国将庆祝建交50周年。近半个世纪以来，两国各领域合作关系不断取得硕果，政治关系日益密切，各级代表团互访频繁，其中包括两国立法机构之间的关系。



阮德海强调，越南国会愿与菲方分享越南教育制度改革经验，支持两国扩大教育合作，提高教育质量；建议菲律宾国会教育改革委员会促进两国国会合作，开辟双边和多边层面的新合作领域，增进双方代表团互访，开展议会工作经验交流，特别是在教育培训领域的经验交流。



张侨伟表示，菲律宾和越南拥有许多相同之处，可以相互交流学习经验。希望双方进一步推动文化、教育、旅游等领域交流与合作，增进两国人民相互了解，进而推动双方务实合作关系全面发展。（完）