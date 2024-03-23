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越南国会副主席阮德海：越南国会愿与菲律宾分享教育改革经验

3月22日，越南国会副主席阮德海在河内会见了由菲律宾第二届国会教育改革委员会（EDCOM 2）联合主席、菲律宾参议院基础教育委员会主席张侨伟（Sherwin T. Gatchalian）率领的菲律宾第二届国会教育改革委员会代表团。

阮德海表示，越南历来重视发展与菲律宾的战略伙伴关系，希望双方继续推进政治、经济、防务、文化、教育、人文等领域合作，通过议会渠道拓展新的合作领域。

阮德海指出，2025年是越菲建立战略伙伴关系10周年，2026年两国将庆祝建交50周年。近半个世纪以来，两国各领域合作关系不断取得硕果，政治关系日益密切，各级代表团互访频繁，其中包括两国立法机构之间的关系。

阮德海强调，越南国会愿与菲方分享越南教育制度改革经验，支持两国扩大教育合作，提高教育质量；建议菲律宾国会教育改革委员会促进两国国会合作，开辟双边和多边层面的新合作领域，增进双方代表团互访，开展议会工作经验交流，特别是在教育培训领域的经验交流。

张侨伟表示，菲律宾和越南拥有许多相同之处，可以相互交流学习经验。希望双方进一步推动文化、教育、旅游等领域交流与合作，增进两国人民相互了解，进而推动双方务实合作关系全面发展。（完）

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