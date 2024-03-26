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越南国会副主席阮德海前往俄罗斯驻越大使馆吊唁恐袭事件遇难者
阮德海在吊唁簿上写道：“我们对2024年3月22日发生在俄罗斯莫斯科克罗库斯城一音乐厅发生的血腥野蛮恐怖袭击事件感到震惊。越南国会和越南人民向俄罗斯政府、俄罗斯议会和人民以及遇难者家属致以最诚挚地慰问和问候。 越南强烈谴责一切形式的恐怖袭击事件，并相信肇事者将得到应有的惩罚。 我们祝愿遇难者家属早日走出伤痛，祝愿伤者早日康复，祝愿俄罗斯国泰民安、幸福强大。”
当天，许多部门、社会组织和个人前往吊唁并在吊唁簿上留言。越南通讯社党委书记、社长武越庄率领越通社代表团前往大使馆吊唁。
武越庄在吊唁簿上写道：“越通社新闻工作者对2024年3月22日晚发生在莫斯科的恐怖袭击事件感到震惊。我们向遇难者表示沉痛哀悼，向俄罗斯政府和人民表示诚挚慰问，愿逝者安息，愿伤者及其家属有更多的力量和团结情谊来快速走出痛苦和悲伤。"
当地时间3月22日，俄罗斯首都莫斯科克罗库斯城一音乐厅发生枪击事件。俄罗斯联邦调查委员会称，这起恐怖袭击事件已造成139人死亡，另有182人受伤。俄罗斯已拘捕11人，其中包括4名莫斯科恐袭直接参与者。
国际社会对该恐怖袭击事件表示强烈谴责。越南国家代主席武氏映春2024年3月23日向俄罗斯总统弗拉基米尔·普京致慰问电。越南政府总理范明政向俄罗斯总理米哈伊尔·米舒斯京致唁电；越南国会主席王廷惠向俄联邦委员会主席瓦莲京娜·马特维延科和俄罗斯国家杜马主席维亚切斯拉夫·沃洛金致唁电。同日，越南外交部长裴青山向俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫致慰问电。
3月25日至27日，俄罗斯驻越大使馆在河内设置吊唁簿，悼念3月22日晚在莫斯科克罗库斯城一音乐厅的恐怖袭击事件的遇难者。 同时，俄罗斯驻岘港和胡志明市总领事馆也设置吊唁簿。
3月25日上午，众多民众和国内外企业、机构和组织前来俄罗斯驻河内大使馆献花、在吊唁簿上留言，表达对俄罗斯人民和政府的声援和支持。
此前，3月24日，众多越南民众前往俄罗斯驻越大使馆和总领事馆前敬献鲜花、蜡烛和玩偶，悼念恐怖袭击遇难者。（完）
当天，许多部门、社会组织和个人前往吊唁并在吊唁簿上留言。越南通讯社党委书记、社长武越庄率领越通社代表团前往大使馆吊唁。
武越庄在吊唁簿上写道：“越通社新闻工作者对2024年3月22日晚发生在莫斯科的恐怖袭击事件感到震惊。我们向遇难者表示沉痛哀悼，向俄罗斯政府和人民表示诚挚慰问，愿逝者安息，愿伤者及其家属有更多的力量和团结情谊来快速走出痛苦和悲伤。"
当地时间3月22日，俄罗斯首都莫斯科克罗库斯城一音乐厅发生枪击事件。俄罗斯联邦调查委员会称，这起恐怖袭击事件已造成139人死亡，另有182人受伤。俄罗斯已拘捕11人，其中包括4名莫斯科恐袭直接参与者。
国际社会对该恐怖袭击事件表示强烈谴责。越南国家代主席武氏映春2024年3月23日向俄罗斯总统弗拉基米尔·普京致慰问电。越南政府总理范明政向俄罗斯总理米哈伊尔·米舒斯京致唁电；越南国会主席王廷惠向俄联邦委员会主席瓦莲京娜·马特维延科和俄罗斯国家杜马主席维亚切斯拉夫·沃洛金致唁电。同日，越南外交部长裴青山向俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫致慰问电。
3月25日至27日，俄罗斯驻越大使馆在河内设置吊唁簿，悼念3月22日晚在莫斯科克罗库斯城一音乐厅的恐怖袭击事件的遇难者。 同时，俄罗斯驻岘港和胡志明市总领事馆也设置吊唁簿。
3月25日上午，众多民众和国内外企业、机构和组织前来俄罗斯驻河内大使馆献花、在吊唁簿上留言，表达对俄罗斯人民和政府的声援和支持。
此前，3月24日，众多越南民众前往俄罗斯驻越大使馆和总领事馆前敬献鲜花、蜡烛和玩偶，悼念恐怖袭击遇难者。（完）