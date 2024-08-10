越南国会副主席阮克定会见文莱国王和文莱立法会议长

据越通社记者从文莱发回的报道，8月10日，越南国会副主席阮克定率越南国会高级代表团在文莱王宫会见文莱国王哈吉·哈桑纳尔·博尔基亚（Haji Hassanal Bolkiah）并在立法会总部拜会阿卜杜勒·拉赫曼·泰益（Abdul Rahman Taib）议长。

文莱国王和立法会议长对阮富仲总书记的逝世表示深切哀悼，并对苏林主席当选越共中央总书记表示祝贺。

双方一致认为，近年来，特别是两国关系升级、两国直航开通以来，越文关系发展良好；相信两国合作潜力仍有待挖掘。

文莱立法会议长拉赫曼高度评价越南在东盟中的作用，并表示两国需要继续推动东盟发展。积极配合东盟成员国，为维护东盟核心地位、建设团结、繁荣、可持续发展的东盟共同体作出贡献，造福地区各国人民。

越南国会副主席阮克定高度评价越文两国在地区和国际机制中的合作；希望两国在世界局势动荡、地缘政治竞争加剧的背景下加强交流与合作，携手建设快速、可持续发展的东盟共同体；继续在国际法特别是1982年《联合国海洋法公约》基础上就维护地区和东海和平稳定环境、保障合法权益、为各方发展创造有利条件，全面有效落实《东海各方行为宣言》（DOC），同时努力构建“东海行为准则”（COC）达成共识。

阮克定希望双方在现有和正在谈判的合作框架基础上进一步深化国防安全合作；提升教育培训、人力资源发展合作水平；利用绿色经济和数字经济等各种新增长动力。

关于未来两个立法机构之间合作关系，阮克定提议双方研究敦促签署越南国会与文莱立法会之间合作协议，为推动两国立法机构合作关系提质增效夯实基础。阮克定同时也提议深化越南国会办公厅和文莱立法会秘书处之间合作关系。

同日下午，阮克定一行探访了文莱大学 (UBD)。（完）