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越南国会主席陈青敏会见柬越友好协会主席梅森安
陈青敏指出，越南和柬埔寨地理位置接近，在文化、历史方面有许多相似之处；两党在过去民族解放、国家统一斗争和当今的建国卫国事业中并肩作战。
陈青敏表示，他与柬埔寨领导人举行会晤时，双方讨论并核查了最近签署在经济、文化、科技、投资等领域的协议，以加强两国今后的合作。陈青敏强调，双方合作潜力巨大，两国应加强在经济、贸易等领域的合作，同时建议柬埔寨为在柬越南企业创造便利条件。
陈青敏高度赞赏梅森安为培育和加强两国人民之间的友谊和团结做出了许多重要贡献。
陈青敏建议，柬越友好协会和越柬友好协会继续加强宣传教育工作，让两国人民，特别是年青一代充分意识到培育两国关系的意义和重要性及其的责任。同时，双方继续关注，多措并举助力柬埔寨越裔群体解决困难并过上安定的生活。
梅森安赞相信陈青敏与柬埔寨领导人举行会晤时，双方具有实质性、高效的交流将有助于进一步加强柬越特殊团结友好关系；特别是不允许任何敌对势力分裂两国良好关系。
陈青敏强调，越柬建交57年来，柬埔寨党、国家和人民从未忘记越南过去和现在给予的真诚帮助，并强调，将本着两国高层领导人达成一致的精神，充分发挥双方现有的合作潜力。（完）