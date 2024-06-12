越南国会主席陈青敏会见印度尼西亚参议院副主席

越南国会主席陈青敏6月12日下午在国会大厦会见了正在访问越南的由印度尼西亚（印尼）参议院副主席马胡丁（H.Mahyudin）率领的印尼参议院地方代表委员会代表团。

越南国会主席陈青敏祝贺印尼成功担任2023年东盟轮值主席国和东盟各国议会理事会（AIPA）主席等职务；祝贺印尼成功举办大选（2024年2月），近期在经济发展和保障社会保障方面取得巨大成就。

越南国会主席陈青敏表示高兴地看到近年来两国友好合作关系不断取得积极进展；强调越南始终重视并希望将越南-印尼战略伙伴关系发展到新的高度。

国会主席陈青敏表示，双方分享立法工作经验，为促进两国在全球性领域的合作创造法律走廊。在多边框架方面，两国在国际和地区论坛，特别是在东盟、东盟各国议会理事会（AIPA）和联合国框架内密切协调和相互支持。

越南国会主席陈青敏提出，今后一段时期，双方要协调落实两国经济合作协定；力争2028年双边贸易额达到180亿美元。

双方推动有效落实2024年1月签署的渔业合作谅解备忘录，加强渔业领域合作，发展可持续渔业和水产养殖，预防和打击非法、不报告和不管制捕捞（IUU）行为。

越南国会主席陈青敏希望双方进一步加强代表团互访和各级别、高层接触；加强两国立法机构，特别是国会专门委员会、友好议员小组、女议员、青年议员之间的合作、交流和经验分享。

印尼参议院副主席马胡丁表示，议会间合作是加强双边关系、拓展两国战略伙伴关系的坚实基础和最佳途径。印尼参议院副主席马胡丁表示希望，今后一段时期，两国并肩努力，相互合作，克服地区和世界的挑战，推动共同发展。（完）