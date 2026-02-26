越南国会主席陈青敏主持召开全国选举工作部署会议

2月26日，越共中央政治局委员、越南国会主席、国家选举委员会主席陈青敏主持召开全国视频会议，部署第十六届国会代表和2026—2031年任期各级人民议会代表选举工作。



会议在河内国会大厦设主会场，并在全国34个省市3321个乡设立分会场。



国会副主席阮氏青在开幕致辞中指出，本次会议具有重要意义，旨在全面评估前期选举筹备工作进展，明确下一阶段重点任务，确保选举顺利举行。



阮氏青表示，本次选举在组织实施方面有多项创新举措，包括按照两级地方政府模式开展选举工作，优化选举流程和时间安排，以及全面提高信息技术应用水平。



自国会通过决议成立国家选举委员会以来，各项筹备工作有序推进、落实到位。国家选举委员会对中央各部门、地方各级政府以及各级选举机构高度负责、主动作为表示充分肯定。从选举指导机构、选举委员会到基层选举小组，各环节衔接顺畅，整体工作稳步开展。



阮氏青表示，距正式投票日仅剩两周多时间，当前阶段至关重要，要求各级各部门高度集中精力，严谨细致、协同推进各项工作，确保这一重要政治活动取得圆满成功。全国逾百万名干部正积极参与相关筹备工作。

越共中央政治局高度重视此次选举工作，并就干部人选安排、确保足额选举产生国会代表（包括中央专职代表）和各级人民议会代表，以及加强宣传报道等方面作出重要部署。

国会副主席阮氏青

此前，越共中央总书记苏林在全国选举工作会议上强调，此次选举是检验党的领导能力、国家治理效能和政治体系运行成效的重要契机，尤其是在完成机构精简和组织优化背景下，更具有重要意义。因此，本次选举被确定为2026年的重点政治任务，必须确保依法依规、民主公开、安全节约地组织实施，使之真正成为全国人民的盛大节日。（完）