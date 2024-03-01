越南国会主席王廷惠莅临庆和省调研指导工作

3月1日，越南国会主席王廷惠和中央工作代表团出席通往林同省和宁顺省、从27C号国道到CT.656省道的道路开工奠基仪式。

在仪式上，庆和省委副书记、省人民委员会主席阮晋遵代表庆和省党委、政府和人民致辞时表示，通往林同省和宁顺省、从27C号国道到CT.656省道的道路项目是国家重点项目，总投资1.93万亿越盾（折合人民币5.6亿元）。项目起止年限为2023年至2027年底。

这是一条重要的交通路线，连接庆山和庆永两个山区县，符合已获政府总理批准的庆和省规划2021-2030年交通基础设施发展规划及2050年愿景的方向，为庆山和庆永两县乃至庆和省的经济社会发展创造便利条件。从而提高庆和省与林同和宁顺两省的交通、货物运输和旅游的对接能力；加强该地区国防安全，打造机动、畅通的交通网络，保障安全国防，有效服务森林巡护管护工作。

*在庆和省期间，同日，王廷惠和中央工作代表团视察了海军军种189潜艇旅。

王廷惠亲自检查了189潜艇旅的训练战备工作，对该旅取得的成绩给予好评，并向189潜艇旅干部战士赠送了慰问品。

*当天，王廷惠出席了在庆永县人民委员会总部举行的越南石油集团(Petrolimex)和外贸股份商业银行（Vietcombank）向庆山县和庆永县贫困户赠送200间爱心屋的交付仪式。

*同一天，王廷惠一行在芽庄市沉香塔向胡志明主席和各位英烈进香献花。（完）