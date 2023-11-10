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越南国会主席王廷惠出席2023年越南手工艺村保护与发展节

11月9日，越共中央政治局委员、国会主席王廷惠出席在升龙皇城举行的2023年越南手工艺村保护与发展节开幕式。此次活动由农业与农村发展部同河内市人民委员会联合举行，旨在保护、再现和弘扬民族传统文化价值，形成越南手工艺村的当代文化特色。
越南国会主席王廷惠、农业与农村发展部长黎明欢，河内市人民委员会主席陈士青等代表在敬天殿进香，并举行2023年越南手工艺村保护与发展节开幕式。

从11月9日至12日举行的2023年越南手工艺村保护与发展节包括3个主要活动，具体包括：优秀工匠、手艺人表彰会，2023年越南手工艺村保护与发展节开幕式和由100家单位参加、共设300间展位的手工艺品和“一乡一品”产品国际展会。

越南国会主席王廷惠出席2023年越南手工艺村保护与发展节 hinh anh 2农业与农村发展部长黎明欢在开幕式上致辞。图自越通社

 

农业与农村发展部长黎明欢在开幕式上致辞时强调，此次活动目的在于保护、再现和弘扬民族传统文化价值，形成越南手工艺村的当代文化特色；表扬各手工艺村优秀工匠和手艺人，激发年轻一代对传统手工业的热爱；打造越南与世界各国手工艺村经验交流环境。

黎明欢强调，今后，农业与农村发展部将继续与各部委行业和地方密切配合，为优秀工匠、手艺人、工艺美术品设计师能够扎根农村，传承发展传统技艺创造便利条件，为新农村建设和促进农村经济发展，以及提升农民生活水平作出积极的贡献。

越南国会主席王廷惠出席2023年越南手工艺村保护与发展节 hinh anh 3越南国会主席王廷惠出席2023年越南手工艺村保护与发展节。图自越通社

 

河内市陈士青表示，充分意识到手工业村和传统手工业的价值，河内市颁发关于文化产业发展决议，其中强调近期至2025年、远期展望至2030年优先发展手工业和手工艺村。同时，多措并举，保护和发展首都范围内的手工艺村。目前，河内共有1350个手工艺村，占全国手工艺村总数的56%。

通过2023年越南手工艺村保护与发展节，河内市希望推广手工艺村产品，促进贸易对接，推进首都及全国产品的消费，发展工艺村旅游。

 开幕式期间，国会主席王廷惠和黎明欢部长向获得2023年越南手工艺品大赛一等奖的工匠和手艺人颁发了荣誉证书。（完）

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