越南国会主席王廷惠出席2023年越南手工艺村保护与发展节

越南国会主席王廷惠、农业与农村发展部长黎明欢，河内市人民委员会主席陈士青等代表在敬天殿进香，并举行2023年越南手工艺村保护与发展节开幕式。从11月9日至12日举行的2023年越南手工艺村保护与发展节包括3个主要活动，具体包括：优秀工匠、手艺人表彰会，2023年越南手工艺村保护与发展节开幕式和由100家单位参加、共设300间展位的手工艺品和“一乡一品”产品国际展会。农业与农村发展部长黎明欢在开幕式上致辞时强调，此次活动目的在于保护、再现和弘扬民族传统文化价值，形成越南手工艺村的当代文化特色；表扬各手工艺村优秀工匠和手艺人，激发年轻一代对传统手工业的热爱；打造越南与世界各国手工艺村经验交流环境。黎明欢强调，今后，农业与农村发展部将继续与各部委行业和地方密切配合，为优秀工匠、手艺人、工艺美术品设计师能够扎根农村，传承发展传统技艺创造便利条件，为新农村建设和促进农村经济发展，以及提升农民生活水平作出积极的贡献。