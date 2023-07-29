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越南国会主席王廷惠主持2023年劳动者论坛
越南劳动总联合会主席阮廷康在论坛上强调，通过此次论坛，全国劳动者可向国会和国会领导人表达想法、愿望以及对劳动者和工会相关法律政策的建议意见，同时提出促进经济社会发展、完成2023年和2021-2026年阶段的目标任务的方案，进而提升人民群众生活质量，实现国家繁荣幸福的目标。
各级工会已向全国劳动者征求意见。越南劳动总联合会从各级工会的报告及其社交网络、新闻媒体平台收集劳动者的意见建议。并汇编成包括45大议题在内的报告，以便提交国会、政府和主管机构。
阮廷康强调，全国劳动者相信并期待，在制定与劳动者和工会组织有关的政策和法律的过程中，其所提出的意见和建议将得到国会领导、国会代表和各部委的全面、客观的分析、研究和吸收。
国会主席王廷惠高度评价越南劳动总联合会的倡议。他强调，国会的所有决策都以人民和企业为中心。工人和劳动者是和谐、稳定、进步的劳务关系中非常重要的主体。国会、国会常务委员会、国会下设机构和组织有机会会面并倾听劳动者的想法和心声，以不断完善法律制度一事非常必要且具有重要的意义。
国会主席建议与会代表重点关注两大问题。
一是，认真倾听公职人员和劳动者的心声，为劳动者解决当前形势下关乎劳动、就业、民生、生活、收入等方面的困难和问题。
王廷惠指出，上述问题也在第十五届国会第五次会议上得到认真讨论。国会也就亟待解决的系列问题签发了相应决议并得到政府和各有关部门和机构的认真落实。
二是，就完善当前和未来阶段法律体系建言献策，旨在满足完整、统一、可行性强的法律体系建设要求；满足国家发展，特别是社会主义经济市场发展发展以及《土地法》、《住房法》、《社保法》、《劳动卫生安全法》、《就业法》、《工会法》等与工人、公职人员、劳动者和工会组织息息相关的法律体系发展需求等。这些都是正被考虑纳入第十五届国会法律和法令建设计划的法案。
王廷惠要求参会代表就团员、劳动者关注的内容进行深入讨论，确保开门见山，直入主题；妥当解答工人、公务人员、团员提出的问题，从而掌握准确信息和相应解决方案等。
其后，许多工人和劳动者已就工人住房、就业、社会保险等问题提出意见和建议。（完）