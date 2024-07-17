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越南和韩国在城市发展和保障性住房领域加强合作
此次会议也是对两国自2018年3月签署合作备忘录以来所取得成果作出评估，并共同讨论关于越南建设行业乃至越南总体发展计划和方向以及今后合作内容的良好机会。
在过去5年里，越南建设部与韩国国土交通部已有效落实谅解备忘录，保持密切配合，落实好各项合作内容，并取得了许多良好成效。
双方合作活动已助力越南建设部研究、制定和完善有关城市规划与住房发展规划的法律政策体系；同时，有助于提高越南建筑业从业人员的能力。
建设部建议韩国国土交通部继续关注并推进韩国政府在智慧城市与保障性住房发展领域向越南建设部提供的官方发展援助项目（ODA）的实施。
此外，双方还鼓励有资金潜力和技术实力的韩国企业对越南的智慧城市发展领域进行投资。
朴相宇表示，越韩两国关系正处于最高的合作关系，即全面战略伙伴关系。近年来，两国在多个领域特别是智慧城市与保障性住房发展领域的交流与合作不断得以加强。
朴相宇强调，凭借当前的经济潜力和社会发展政策，越南将日益巩固其在国际舞台上的地位；与韩国的全面合作将是助力越南取得新成就的重要动力。
韩国国土交通部愿与越南建设部加强合作，旨在建立一个长期、可持续的合作关系。韩方愿与越南建设部分享在基础设施发展领域的相关经验，为促进越南经济发展作出贡献。（完）